Spore zmiany w majątku minister zdrowia. Te szczegóły zwracają uwagę

Jolanta Sobierańska-Grenda resort zdrowia objęła w lipcu 2025 roku. Wcześniej, jako szefowa Szpitali Pomorskich przez pierwsze siedem miesięcy 2025 r. zarobiła ok. 725 tys. zł. Z kolei jako minister zdrowia przez pięć miesięcy otrzymała niewiele ponad 100 tys. zł.

"Fakt" porównał jej dwa oświadczenia majątkowe – pierwsze złożyła, kiedy obejmowała urząd ministra; drugie, to stan posiadania na koniec 2025 r. "W ciągu kilku miesięcy: zniknął dom. W lipcu 2025 r. minister deklarowała, że ma dom o powierzchni 109 m kw., stanowiący małżeńską współwłasność ustawową. W oświadczeniu z końca roku tej nieruchomości już nie ma, nie ma działki. Chodzi o grunt o powierzchni 637 m kw. położony obok budynku mieszkalnego, który małżeństwo nabyło bezprzetargowo od gminy. W oświadczeniu majątkowym złożonym na koniec 2025 r. po tym gruncie nie ma już śladu" – czytamy.

Dodatkowo, w majątku odrębnym minister zdrowia, pozostały dwa mieszkania własnościowe. Pierwsze ma powierzchnię 61,80 m kw. wraz z udziałem w hali garażowej (36,08 m kw.). Drugie o powierzchni 92,41 m kw. z komórką lokatorską (4,82 m kw.) oraz udziałem w hali garażowej (15 m kw).

Więcej oszczędności, mniej zobowiązań

Porównując oszczędności sprzed wejścia do rządu i z grudnia 2025 roku, widać następujące zmiany: oszczędności w złotówkach – w lipcu 2025 r. minister deklarowała gotówkę w kwocie ok. 430 tys. zł. Do 31 grudnia 2025 r. kwota urosła do 525 tys. zł (wzrost o 95 tys. zł), oszczędności w walutach: na koncie ma także 14 tys. 500 euro – stan posiadania się nie zmienia; IKZE: w najnowszym oświadczeniu pojawiła się nowa pozycja – minister odłożyła 10 tys. zł na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego.

Kiedy Jolanta Sobierańska-Grenda wchodziła do rządu, spłacała dwa kredyty hipoteczne. Obecnie: kredyt hipoteczny w Banku Pekao S.A.: w lipcu 2025 r. do spłaty miała ok. 35 tys. zł (zaciągnęła ponad 271 tys. zł). Z oświadczenia złożonego na koniec 2025 r. wynika, że kredyt został spłacony; kredyt hipoteczny w Santander Bank: w lipcu minister miała do spłacenia jeszcze ok. 256 tys. zł (z umowy na 850 tys. zł). W kilka miesięcy zadłużenie stopniało do poziomu ok. 176 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym odnotowano też zwrot kwoty 6 tys. 422 zł i 58 gr od banku z tytułu marży pomostowej.

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