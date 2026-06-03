Gigantyczny majątek Domańskiego. Znamy szczegóły

Minister Andrzej Domański, podobnie jak inni politycy, udostępnił oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że zgromadził znaczący majątek. To nieruchomości, fundusze inwestycyjne, akcje oraz oszczędności w kilku walutach.

Andrzej Domański wykazał 681 tys. zł zgromadzonych w gotówce i na rachunkach bankowych. Dodatkowo posiada oszczędności w walutach obcych: 16 tys. dol., 56,2 tys. euro oraz 7,1 tys. franków szwajcarskich. Minister zadeklarował, że posiada papiery wartościowe o wartości blisko 798 tys. zł. Najbardziej wartościowym składnikiem majątku jest warszawskie mieszkanie – jest właścicielem mieszkania o powierzchni 104,8 m kw, którego wartość oszacował na 2 mln 568 tys. zł.

Liczne inwestycje Domańskiego

Kolejną, znaczącą część majątku ministra, stanowią inwestycje finansowe. W dokumencie wykazano jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne oraz środki zgromadzone w ramach IKE, IKZE i PPK o łącznej wartości ponad 2 mln 759 tys. zł.

Andrzej Domański wykazał również posiadanie: 1680 akcji spółki Solution SCA oraz 285 akcji amerykańskiego koncernu Accenture. Jak zaznaczono w oświadczeniu, akcje Accenture zostały objęte przez małżonkę w ramach programu pracowniczego. Dochód z posiadanych akcji wyniósł w 2025 r. 1729,95 dol. Polityk posiada 13 udziałów w spółce Voyager2 sp. z o.o., będących współwłasnością – z tego tytułu nie osiągnął jednak żadnego dochodu.

Największym źródłem dochodów Andrzeja Domańskiego pozostaje pełnienie funkcji ministra finansów. W 2025 r. uzyskał z tego tytułu dochód w wysokości 246 tys. 504,36 zł. Jako poseł otrzymał dietę parlamentarną w wysokości 50 tys. 504,76 zł przychodu. 36 tys. zł stanowiła część niepodlegająca opodatkowaniu.

Wśród jednorazowych wpływów znalazły się: sprzedaż mieszkania wraz z miejscem parkingowym za 760 tys. zł oraz sprzedaż udziałów w spółce Auxilius Pharma sp. z o.o. za 169 tys. 191 zł.

W części dotyczącej mienia ruchomego o wartości przekraczającej 10 tys. zł, poseł wskazał jedynie rower Colnago CX Zero z 2018 r.. W oświadczeniu nie znalazły się samochody ani inne wartościowe przedmioty.

Andrzej Domański nie wykazał kredytów, pożyczek ani innych długów przekraczających 10 tys. zł.

"Wartość funduszy inwestycyjnych, papierów wartościowych, mieszkania oraz zgromadzonych oszczędności przekracza łącznie 6 mln zł. Jednocześnie minister finansów nie posiada zadłużenia, a znaczną część aktywów ulokował w instrumentach rynku kapitałowego" – podsumowuje Business Insider.

Czytaj też:

Jakie oszczędności zgromadził Kaczyński? Oto oświadczenie prezesa PiSCzytaj też:

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Tak się skurczył majątek premiera