Tusk chwali się sukcesami. "Wszystko zgodnie z planem"

Donald Tusk napisał na platformie X: "Rekordowy wzrost produkcji przemysłowej i budowlanej!".

"Inwestycje, pieniądze europejskie, repolonizacja, zaufanie do Polski – to wszystko działa" – ocenił premier.

Zdaniem Donalda Tuska "wszystko zgodnie z planem, czyli 2026 – Rok Przyspieszenia".

Tusk i Domański chwalą się sukcesami

Wcześniej Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, napisał na platformie X o "mocnym końcu kwartału w polskiej gospodarce". "Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7,6 proc., a budowlana o 5,2 proc. – oba wyniki okazały się lepsze od prognoz. Konsekwentnie budujemy siłę polskiej gospodarki" – dodał.

Nowe dane GUS dotyczące produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej

GUS poinformował w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2026 roku wzrosła o 7,6 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,0 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,5 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,1 proc. wyższym niż w maju.

Ceny produkcji przemysłowej w czerwcu 2026 wzrosły rok do roku o 1,7 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,2 proc.

Z kolei według danych GUS produkcja budowlano-montażowa w czerwcu wzrosła o 5,2 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 11,5 proc.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w czerwcu była o 1,8 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu 2025 roku oraz o 0,1 proc. wyższa niż w maju.

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