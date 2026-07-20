Nawrocki zdecydowanym liderem sondażu. Tusk ma powody do obaw

Z nowego sondażu CBOS wynika, że prezydent Karol Nawrocki jest niekwestionowanym liderem rankingu zaufania do polityków. Prezydentowi ufa 53 proc. badanych. Nieufność wobec prezydenta wyraża 33 proc. ankietowanych, a 9 proc. deklaruje obojętność. W porównaniu z czerwcem Karol Nawrocki odnotował wzrost zaufania o 2 proc.

Karol Nawrocki liderem zaufania. Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 41 proc. 32 proc. wyraża nieufność, zaś 16 proc. – obojętność.

Podium zamyka wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Szefowi polskiej dyplomacji 41 proc. badanych. Nieufność wobec Radosława Sikorskiego deklaruje 26 proc., a 12 proc. – obojętność.

Krzysztof Bosak awansował na czwarte miejsce

Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu zajmuje czwarte miejsce. Ufa mu 38 proc. badanych, a 31 proc. deklaruje nieufność wobec Krzysztofa Bosaka.

Spadek zaufania do Tuska i Trzaskowskiego

W lipcu wyraźne pogorszyły się notowania premiera Donalda Tuska i prezydent Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Donaldowi Tuskowi ufa 32 proc. badanych. To spadek w porównaniu z czerwcem o 6 pkt proc. Nieufność wobec premiera wyraziło 53 proc. badanych (5 pkt proc. więcej niż przed miesiącem).

Zaufanie wobec Rafała Trzaskowskiego wyraża 34 proc. ankietowanych (6 pkt proc. mniej niż w czerwcu). Nieufność do prezydenta Warszawy deklaruje 48 proc. badanych (5 proc. więcej w porównaniu z czerwcem).

Sondaż zaufania CBOS. Jak wypadli inni politycy?

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun odnotowuje zaufanie na poziomie 25 proc. ankietowanych i nieufność na poziomie 51 proc.

Adrianowi Zandbergowi z Partii Razem ufa 32 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.), 26 proc. obdarza go nieufnością (wzrost o 1 pkt proc.).

Na tym samym miejscu pod względem poziomu zaufania lokuje się jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, któremu wprawdzie ufa 32 proc. (spadek o 2 pkt proc.). Deklarowana nieufność do Sławomira Mentzena wynosi 40 proc.

Marszałka Sejmu, przewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego darzy zaufaniem 29 proc. respondentów, a 39 proc. mu nie ufa. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska cieszy się zaufaniem 25 proc. badanych, zaś nieufność wobec niej wyraża 35 proc.

Zaufanie do byłego premiera, wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego deklaruje 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 50 proc. deklaruje brak zaufania do byłego szefa rządu.

27 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) ufa prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu, zaś 54 proc. deklaruje do niego nieufność.

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, kandydat partii na premiera, cieszy się zaufaniem 24 proc. badanych. Nieufność wobec niego deklaruje 51 proc. O 1 pkt proc. wrosła grupa ankietowanych deklarujących zaufanie w porównaniu z badaniem z czerwca.

Sondaż CBOS przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób i zrealizowano je od 2 do 12 lipca 2026 roku.

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