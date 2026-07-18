Bosak rozmawiał z Nawrockim o pakcie senackim. "Ma stanowisko podobne do mojego"

Od dłuższego czasu trwają spekulacje dotyczące prawicowego paktu senackiego na wybory parlamentarne w 2027 roku. Chodzi o potencjalne porozumienie ugrupowań takich jak PiS, Konfederacja oraz – być może – Konfederacja Korony Polskiej, które – wzorem obecnej większości w Senacie – mogłyby wystawiać wspólnych kandydatów w jednomandatowych okręgach wyborczych do Senatu. Taki model mógłby zwiększyć szanse na odbicie Senatu.

Regularnie wraca też wątek roli prezydenta Karola Nawrockiego. Politycy obu stron wskazują, że mógłby on pełnić funkcję patrona rozmów o prawicowym pakcie senackim. Liderzy Konfederacji, a ostatnio również politycy PiS, sygnalizują, że ewentualne porozumienie byłoby dla nich łatwiejsze właśnie przy udziale prezydenta Karola Nawrockiego.

Pakt senacki prawicy. Bosak: Nie toczą się żadne rozmowy

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl, czy między Konfederacją a PiS toczą się jakiekolwiek rozmowy o pakcie senackim, ponieważ takie sugestie płyną od niektórych polityków PiS, odpowiedział, że żadne rozmowy się nie toczą.

– W PiS panuje fenomen wewnętrznej samodezinformacji wzajemnej polityków tej partii. Nie wiem do końca, dlaczego to działa w ten sposób. Natomiast wydaje mi się, że po prostu wewnętrzna kultura PiS to jest życie plotką i od plotki do plotki. Ktoś w tej partii wewnętrznie wypuszcza takie informacje, a one później żyją własnym życiem. Uważam, że jest to niepoważne politycznie – ocenił wicemarszałek Sejmu.

Nawrocki patronem paktu senackiego?

6 lipca Krzysztof Bosak spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockiem. Współlider Konfederacji pytany o to, czy rozmawiał wówczas z prezydentem na temat prawicowego paktu senackiego, odpowiedział, że tak.

Dopytywany o to, jak prezydent zapatruje na ewentualne bycie patronem takiego porozumienia, wicemarszałek Sejmu stwierdził, iż myśli, że "pan prezydent ma stanowisko podobne do mojego".

– To znaczy, że dobrze by było, żeby powstała formuła dająca zwycięstwo w Senacie ludziom o prawicowych poglądach – podkreślił.

Sojusz do Senatu z udziałem Brauna?

Pytany o to, czy w sojuszu do Senatu powinno być też miejsce dla Grzegorza Brauna, ponieważ PiS mówi zdecydowanie nie jakiejkolwiek współpracy z Konfederacją Korony Polskiej, Krzysztof Bosak powiedział, iż uważa, że "aby współpraca w ramach paktu senackiego była efektywna, to musi być szeroka".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch ogłosili w środę współpracę, która ma zjednoczyć formacje prawicowe na wybory do Senatu. Krzysztof Bosak pytany przez DoRzeczy.pl, jak odebrał decyzję Jarosława Kaczyńskiego, odparł, że "jako wydarzenie całkowicie bez żadnego znaczenia".

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