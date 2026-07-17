Konfederacja i PiS negocjują pakt senacki? Płaczek przecina spekulacje

Grzegorz Płaczek, przewodniczący klubu Konfederacji, pytany przez DoRzeczy.pl o to, czy między PiS a Konfederacją trwają jakiekolwiek rozmowy dotyczące tzw. paktu senackiego na przyszłe wybory parlamentarne, odpowiedział, że obecnie nie ma żadnych poważnych rozmów.

– Wielu polityków prawicy wskazuje, że do rozpoczęcia jakichkolwiek ustaleń potrzebne jest zaangażowanie prezydenta RP. Jeśli do tego by doszło – dalsze ewentualne decyzje będą należały do władz poszczególnych partii – podkreślił.

Pakt senacki PiS i Konfederacji. Nawrocki patronem?

Na uwagę, że Sławomir Mentzen uważa, że patronem takich rozmów powinien być prezydent Karol Nawrocki oraz dopytywany o to, czy ma wiedzę, aby prezydent Karol Nawrocki chciał być patronem negocjacji paktu senackiego, ponieważ Grzegorz Płaczek niejednokrotnie spotykał się z prezydentem, odpowiedział: "Odpowiedź znam, ale nie czas, żeby mówić dziś o szczegółach".

– Polacy muszą poczekać. Na dziś prezydent nie przedstawił publicznie szczegółów i trzeba to uszanować. Wszelkie informacje na ten temat powinny pochodzić od Kancelarii Prezydenta RP lub od samego prezydenta – dodał.

Sojusz z Grzegorzem Braunem w wyborach do Senatu?

Grzegorz Płaczek pytany o to, czy w pakcie senackim powinno być miejsce dla Konfederacji Korony Polskiej, ponieważ PiS wyklucza scenariusz jakiejkolwiek współpracy z Grzegorzem Braunem, podkreślił, że "to jest kwestia ewentualnych uzgodnień pomiędzy ugrupowaniami politycznymi".

– Na obecnym etapie nie ma publicznie ogłoszonych ustaleń dotyczących składu ewentualnego porozumienia. To decyzja strategiczna dla partii i z pewnością zbyt wcześnie ta informacja nie zostanie podana – wyjaśnił.

Kaczyński ogłosił porozumienie z Wochem. Płaczek: Decyzja zaskakująca

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz lider Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch ogłosili w środę współpracę, która ma zjednoczyć formacje prawicowe na wybory do Senatu. Grzegorz Płaczek dopytywany o to, czy Konfederacja widzi dla siebie miejsce w takim sojuszu, czy niekoniecznie, odpowiedział, że "ogłoszenie współpracy pomiędzy dwoma podmiotami politycznymi nie przesądza automatycznie o innych potencjalnych porozumieniach".

– Ocena wpływu tej decyzji na ewentualny pakt senacki będzie zależała od ewentualnych dalszych rozmów i oficjalnych decyzji zainteresowanych ugrupowań – tłumaczył.

Szef klubu Konfederacji stwierdził przy tym, że "decyzja prezesa Kaczyńskiego wydaje się jednak zaskakująca".

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