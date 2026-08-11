Koniec słynnych pokazów lotniczych? Jest decyzja MON

Resort wskazuje na sytuację geopolityczną oraz konieczność realizacji przez wojsko zadań operacyjnych i szkoleniowych. – Mając na uwadze intensywnie zmieniającą się sytuację geopolityczną, w szczególności związaną z działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, priorytetem Sił Zbrojnych RP (w tym Sił Powietrznych RP) jest realizacja zadań operacyjnych i szkoleniowych – przekazało ministerstwo.

Prezydent Radomia: Nie zamierzam z tego rezygnować

Do stanowiska resortu obrony odniósł się prezydent Radomia Radosław Witkowski. Podkreślił, że pokazy mają duże znaczenie dla promocji miasta. – Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, wydarzenie, które promuje Radom, i wielokrotnie to podkreślamy – powiedział w rozmowie z mediami.

Według prezydenta rezygnacja z organizacji imprezy byłaby dla miasta dużą stratą. Witkowski zaznaczył jednak, że rozmowy w sprawie przyszłości pokazów nadal mogą być prowadzone. – Natomiast dziś nie będę spekulował i potwierdzał, że ona się nie odbędzie. Mówię odwrotnie – jest czas, żeby rozmawiać zarówno ze stroną wojskową, jak i stroną polityczną, i miejmy nadzieję, że decyzja będzie pozytywna – stwierdził.

"Ostateczna decyzja należy do polskich Sił Powietrznych"

Witkowski poinformował, że od kilku miesięcy prowadzi w Warszawie rozmowy dotyczące utrzymania międzynarodowego charakteru Air Show w Radomiu. Jak zaznaczył, podczas tych rozmów nie pojawiła się informacja o całkowitej likwidacji imprezy. Prezydent zapewnił również, że Radom jest przygotowany do organizacji kolejnej edycji.

Jednym z rozważanych wariantów jest zmiana formuły wydarzenia. – Czyli wyśrodkowanie między bezpieczeństwem a atrakcyjnymi pokazami. I to jest czas, który będziemy również wykorzystywać, żeby przekonywać, że Radom w dalszym ciągu jest najlepszym miastem, żeby zorganizować takie pokazy – powiedział prezydent.

Air Show 2025 odwołano po katastrofie F-16

Ostatnia edycja pokazów odbyła się w 2023 roku. Radomskie lotnisko odwiedziło wówczas ponad 175 tys. widzów. Kolejna miała odbyć się w 2025 roku. Pokazy zostały jednak odwołane po katastrofie polskiego F-16 podczas przygotowań do imprezy.

W wypadku zginął mjr Maciej "Slab" Krakowian, pilot F-16 i członek Tiger Demo Team, jeden z najbardziej doświadczonych pilotów polskiego lotnictwa bojowego. Pilot nie zdołał się katapultować.

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