MON podjęło ważną decyzję. "Do odwołania"

W czwartek wieczorem doszło do katastrofy samolotu w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show rozbił się wojskowy myśliwiec F-16. Major Maciej Krakowian ps. "Slab" nie przeżył. Pilot był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Reprezentował polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Pełnił funkcję instruktora oraz lidera zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland, czyli grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.

30 i 31 sierpnia na radomskim lotnisku miały się odbyć słynne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. To cykliczna impreza, która odbywa się co dwa lata i za każdym razem gromadzi wielotysięczny tłum. Wojsko poinformowało, że wydarzenie zostało odwołane.

Gen. Kukuła: Miałem wątpliwości

Po katastrofie F-16 w Radomiu, w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się pytania o sens pokazów lotniczych. Swoimi przemyśleniami na ten temat postanowił się podzielić szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła.

"Napiszę tylko tyle, i wiem że pewnie kogoś tym zdenerwuję: 1. Jeśli pokazy lotnicze mają się odbywać, to zasady bezpieczeństwa powinny być zaostrzone, czyli zakaz niebezpiecznych manewrów. 2. W pokazach nie powinni brać udziału aktywnie służący piloci i maszyny bojowe!" – napisał na platformie X Damian Ratka z serwisu Defence24.pl. "Miałem bardzo podobne podejście do tematu. Śp. »Slab« wiele miesięcy poświęcił by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu" – skomentował gen. Kukuła.

Pokazy lotnicze. MON zdecydowało

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że "do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy wszelkie pokazy lotnicze zostaną odwołane". "Nasi rozmówcy w MON nie chcą przesądzać, czy zakaz będzie trwały i sugerują, że decyzję w tej sprawie powinni podjąć wojskowi" – czytamy.

– Trwają czynności operacyjne na lotnisku. Pracują dwa zespoły: prokuratura oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Te działania są prowadzone niezależnie, do pełnego wyjaśnienia i przedstawienia raportu wraz z wnioskami. Wszystkie te działania są bardzo potrzebne – powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na piątkowej konferencji prasowej w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach – jednostce, w której służył major Maciej Krakowian.

