Katastrofa F-16. Loty z Radomia przeniesione do Warszawy

W czwartek wieczorem doszło do katastrofy samolotu w Radomiu. Podczas ćwiczeń przed pokazami Air Show rozbił się wojskowy myśliwiec F-16 zespołu Tiger Demo Team. Pilot, major Maciej Krakowian ps. "Slab" nie przeżył.

Samolot wykonywał nad lotniskiem w Radomiu tzw. beczkę, czyli obrót dookoła osi podłużnej. Przyczyną wypadku było prawdopodobnie przeciągnięcie maszyny na niskiej wysokości i utrata siły nośnej. Sprawę bada Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

30 i 31 sierpnia na radomskim lotnisku miały się odbyć słynne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. To cykliczna impreza, która odbywa się co dwa lata i za każdym razem gromadzi wielotysięczny tłum. Wojsko już poinformowało, że wydarzenie zostało odwołane.

Lotnisko w Radomiu zamknięte. Co z rejsami PLL LOT?

W związku z katastrofą, Polskie Linie Lotnicze LOT zdecydowały o przeniesieniu piątkowych rejsów do i z Radomia na Lotnisko Chopina w Warszawie. – W kontakcie z pasażerami jest nasze call center. Wszystkim pasażerom zapewnimy transport do i z lotniska. Składając wyrazy współczucia rodzinie i bliskim bardzo dziękujemy za zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji – przekazał rzecznik prasowy PLL LOT Krzysztof Moczulski. – W chwili obecnej nasze myśli są z rodziną i bliskimi pana majora. Składamy nasze najszczersze wyrazy współczucia – dodał.

Zgodnie z harmonogramem, na piątek planowano dwa przyloty do Radomia – z Rzymu i Prewezy, a także jeden odlot – do Prewezy.

Prezydent i premier zabrali głos

"Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" – napisał w czwartek wieczorem na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" – przekazał premier Donald Tusk.

"Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" – oznajmił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

"Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby"