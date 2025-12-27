Pożar targowiska w Warszawie. Zatrzymano 36-letniego mężczyznę

Informację potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. Zatrzymany to 36-letni obywatel Polski. Jak przekazali funkcjonariusze, czynności w sprawie są w toku, a na obecnym etapie nie są ujawniane dalsze szczegóły dotyczące ewentualnych zarzutów.

Z ogniem walczyło 12 zastępów straży pożarnej

Do pożaru doszło w nocy z 26 na 27 grudnia, tuż przed godziną pierwszą. Ogień pojawił się na terenie targowiska zlokalizowanego w dzielnicy Włochy i szybko objął kontenery morskie przerobione na lokale usługowe. Płomienie rozprzestrzeniały się dynamicznie, a nad okolicą unosiły się gęste kłęby dymu, widoczne z dużej odległości.

Na miejsce skierowano znaczne siły ratownicze. W kulminacyjnym momencie w akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, czyli około 50 strażaków. Działania prowadzono w kilku sektorach jednocześnie, z użyciem kilku prądów wody – zarówno w natarciu na ogień, jak i w obronie sąsiednich obiektów. Akcja trwała kilka godzin i zakończyła się nad ranem dogaszaniem pogorzeliska.

Strażacy wynieśli z płonących kontenerów co najmniej sześć butli z gazem, co – według służb – znacząco podnosiło poziom zagrożenia i wymagało zachowania szczególnych środków ostrożności. W wyniku pożaru całkowicie lub częściowo zniszczone zostały co najmniej trzy kontenery handlowe. Uszkodzona została także elewacja i wyposażenie sąsiednich obiektów.

Ogień szybko się rozprzestrzeniał i był widoczny z sąsiednich dzielnic

Z relacji świadków wynika, że dym bardzo szybko rozprzestrzenił się po okolicy i był widoczny również z sąsiedniej Ochoty. Na czas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ulica Bakalarska była zamknięta w obu kierunkach, co powodowało utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Po zakończeniu działań straży pożarnej teren został zabezpieczony, a ruch stopniowo przywracany.

Przyczyny wybuchu pożaru bada policja. Śledczy nie wykluczają celowego podłożenia ognia, co ma związek z zatrzymaniem 36-letniego mężczyzny. Postępowanie w sprawie pożaru jest w toku, a policja zapowiada kolejne komunikaty po wykonaniu dalszych czynności procesowych.

