Skażona wołowina. Zapadła decyzja

Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich poinformował, że wykrył brazylijską wołowinę skażoną estradiolem. Jest to hormon wzrostu, służy do stymulowania rui u bydła. Jego stosowanie jest zakazane w Unii Europejskiej.

Cztery skażone przesyłki, które łącznie zawierały 62 781 kilogramów mięsa, zostały sprowadzone przez dwie europejskie firmy. Znaczna część mięsa została rozdystrybuowana do kilku nabywców i wprowadzona na unijny rynek. Dwie pozostałe partie wołowiny z Brazylii (każda po około 25 ton mrożonego mięsa) zostały zablokowane przez holenderskie służby przed dopuszczeniem do dystrybucji – podał w poniedziałek portal Farmer.pl.

KE podejmuje działania ws. skażonej wołowiny

We wtorek kroki w tej sprawie podjęła Bruksela. Jak przekazano, "Komisja Europejska zwróciła się już do wszystkich punktów kontroli granicznej UE o zwiększenie częstotliwości kontroli fizycznych mięsa importowanego z Brazylii. Będzie to kontynuowane do czasu rozwiązania problemu".

RMF FM podaje, że decyzja dotyczy sprawdzania mięsa spoza Unii Europejskiej, a w szczególności z państwa Mercosuru. Celem będzie wykrywanie pozostałości niedozwolonych na terenie UE substancji, takich jak hormony wzrostu czy leki. Dziennikarka radia ustaliła, że z tego powodu będzie więcej audytów na miejscu i kontroli na granicach.

"Jedne z najsurowszych przepisów"

"Komisja ściśle współpracuje z organami weterynaryjnymi i celnymi w państwach członkowskich, aby zapewnić spójne, wysokie standardy na wszystkich punktach kontroli granicznej, w tym poprzez niedawne powołanie grupy zadaniowej, której zadaniem jest dalsza harmonizacja i wzmocnienie naszych i tak już solidnych kontroli" – przekazała rzecznik Komisji Europejskiej, cytowana przez rmf24.pl.

Jak zaznaczyła, Bruksela zobowiązała się do zwiększenia o połowę liczby audytów w państwach trzecich, a zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej.

"Obywatele UE są chronieni przez jedne z najsurowszych przepisów bezpieczeństwa żywności na świecie. Jednym z naszych głównych mechanizmów zapewniających zgodność produktów wprowadzanych na nasz rynek z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa jest nasz system audytów" – poinformowała rzecznik KE.

