Burza po decyzji PE ws. Mercosur. Szydło: Nie pozwoliliście się podpisać!

Za wnioskiem było 334 europosłów, przeciw 324, a 10 wstrzymało się od głosu. Zwolennicy decyzji podkreślają, że oznacza to wstrzymanie ratyfikacji co najmniej do czasu rozstrzygnięcia TSUE.

"Pan Szłapka niech przestanie tak prymitywnie kłamać"

Wynik głosowania natychmiast wywołał polityczną burzę w Polsce. Rzecznik rządu Adam Szłapka uderzył w PiS, pisząc w mediach społecznościowych: "Wiedzieliście, że NIKT z @pisorgpl nie podpisał zaakceptowanego przez PE wniosku o odesłanie umowy UE-Mercosur do TSUE? No to już wiecie. NIKT. NIKT".

Na te słowa ostro odpowiedziała była premier Beata Szydło. Jej zdaniem sprawa wyglądała inaczej, bo pojawiły się dwa niemal identyczne wnioski. Szydło twierdzi, że prawica podpisała ten, pod którym mogła: "Pod wnioskiem Patriotów mógł podpisać się każdy, więc to zrobiliśmy". Jednocześnie zaznacza, że pod dokumentem EPL prawica nie miała jak złożyć podpisów, bo go nie otrzymała: "Pod wnioskiem EPP (…) też byśmy się podpisali, ale nigdy go nie otrzymaliśmy". W ostrym tonie podsumowała: "Nikt się nie podpisał z prawicy, bo nikomu nie pozwoliliście się podpisać. Pan Szłapka niech przestanie tak prymitywnie kłamać" – napisała była premier na X.

twitter

Bocheński: Nic nie zrobili. Oszuści i manipulatorzy

Beatę Szydło wsparła m.in. poseł PiS Anna Gembicka, która nie zostawiła na rzeczniku rządu suchej nitki: "Nie ma dnia żeby Pan nie skłamał". Jej zdaniem sytuacja była celowym działaniem przeciw prawicy: "Uniemożliwiliście posłom prawicy podpisanie się pod wnioskiem, więc sami sabotowaliście swoje działanie. Zakładam, że celowo". Gembicka dodała też, że bez głosów PiS sprawa mogłaby się nie udać: "A gdyby nie głosy m.in. @pisorgpl wniosek by nie przeszedł".

Do krytyki rzecznika rządu dołączył również Tobiasz Bocheński, który zarzucił Szłapce bierność w Parlamencie Europejskim: "Siedział jak trusia. Potakiwał". i wprost oskarżył rząd o manipulacje: "Nic nie zrobili. Oszuści i manipulatorzy". Wpis zakończył nawiązaniem do kolejnego politycznego starcia: "Jutro głosowanie w sprawie odwołania von der Leyen. Ciekawe czy wesprą miłośniczkę Mercosur. Chyba znamy odpowiedź".

twitter

Umowa UE–Mercosur została podpisana 17 stycznia w Asunción i ma ułatwić handel między UE a państwami Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj). Zakłada m.in. preferencje celne dla części produktów rolnych (w tym wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu) oraz szersze otwarcie rynków Ameryki Południowej na towary przemysłowe z UE. Porozumienie od miesięcy budzi sprzeciw rolników w wielu krajach Unii, a przeciwko podpisaniu umowy były m.in. Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Czytaj też:

Nie tylko Mercosur. Szefowa KE: Jesteśmy o krok od podpisania kolejnej umowyCzytaj też:

Zajączkowska-Hernik uderza w von der Leyen: Pokazała, gdzie ma demokrację