Zwrot w sprawie umowy z Mercosur. "Historyczny wynik głosowania" w PE

Za wnioskiem o skierowaniu umowy UE-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opowiedziało się 334 eurodeputowanych. Przeciwnych było 324, a 10 wstrzymało się od głosu.

Decyzję PE skomentowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Beata Szydło. "Umowa UE z Mercosur wstrzymana! Zdecydowaliśmy w PE o skierowaniu skargi do TSUE. Wielka klęska von der Leyen i jej strategii lekceważenia Traktatów Europejskich!" – napisała na platformie X była premier, obecnie europosłanka PiS.

Za sukces wyniki głosowania uznała też Anna Bryłka z Konfederacji. Eurodeputowana podkreśliła, że decyzja ta oznacza, że ratyfikacja umowy zostaje wstrzymana co najmniej do momentu zajęcia stanowiska przez TSUE. "Wielkie brawa dla rolników, którzy swoją nieustępliwością doprowadzili do tego historycznego wyniku głosowania!" – podsumowała.

Umowa z Mercour stała się faktem. Co zakłada?

Umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a Mercosur została podpisana w sobotę 17 stycznia w Asunción.

Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych. Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, trwały 25 lat, jednak znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących do Unii Europejskiej.

