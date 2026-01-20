Strasburg: Rolnicy protestują przeciwko umowie z Mercosur

W sobotę w Asuncion przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podpisała umowę z państwami Mercosur. Kontrowersyjne porozumienie jest powodem protestów rolników w całej Europie.

Protest przed siedzibą PE

We wtorek przed siedzibą PE odbywa się manifestacja przeciwko umowie. Zdecydowaną większość stanowią francuscy farmerzy, ale w Strasburgu są także Polacy, Portugalczycy, Belgowie, Bułgarzy, Czesi, Niemcy i Grecy. Manifestanci domagają się zablokowania porozumienia. Jak wskazują, wciąż jest to możliwe. Jutro bowiem europosłowie będą głosowali nad skierowaniem umowy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na razie nie wiadomo, czy Komisja Europejska, w przypadku skierowania umowy do TSUE, wstrzyma się z jej wykonywaniem.

– W dalszym ciągu jest możliwość zablokowania umowy Unia Europejska–Mercosur. Na proteście pojawiały się hasła odnoszące się bezpośrednio do (szefowej KE) Ursuli von der Leyen, która jest – można powiedzieć – matką tej katastrofy, która spotkała polskie i europejskie rolnictwo. My natomiast, jako polscy rolnicy, dodatkowo możemy tutaj dorzucić pewną cegiełkę, czyli oczekiwania, które stawiamy wobec polskiego rządu. Mam na myśli skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – powiedział Krzysztof Olejnik z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników.

Von der Leyen zapłaci stanowiskiem?

W Parlamencie Europejskim toczy się aktualnie debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Komisji Europejskiej. Przyjęcie takiego wniosku oznaczałoby dymisję całej Komisji, jednak wymaga to większości kwalifikowanej: co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów oraz większości wszystkich europosłów. Sprawa ma związek z podpisaniem umowy z Mercosurem.

Uzasadnienie wniosku przedstawiał na forum PE europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. "Było ostro" – podkreślił polityk, publikując na platformie X nagranie ze swojego wystąpienia.

