Niepokojące doniesienia ws. szczegółów Mercosur. "Całkowity chaos i niekompetencja"

Ze strony krajów Mercosur pojawia się informacja, że Mercosur nie uzna środków ochronnych UE mających na celu ochronę europejskich rolników – informuje RMF FM. Rozgłośnia przytacza wypowiedź ministra spraw zagranicznych Paragwaju, sprawującego przewodnictwo w Mercosurze. Rubén Ramírez podczas konferencji prasowej 9 stycznia kilka razy wskazał, że klauzule, wywalczone dzięki polskim eurodeputowanym, zakładające między innymi 5 proc. próg uruchamiania, "nie są częścią umowy Mercosur-UE.

Politycy PiS nie kryją oburzenia faktem, że UE podpisała kontrowersyjną umowę. Posłowie opozycji wprost oskarżają rząd Donalda Tuska.

"Donald miał być w Unii nie do ogrania, a fakty są takie, że umowa Mercosur uderzy w polskie rolnictwo z pełną siłą. Najpierw nie zdołali jej zablokować, później okazało się, że manipulują w sprawie zaskarżenia jej do TSUE, a teraz dowiadujemy się, że klauzule »ochronne«, którymi tak się chwalili, nie są częścią tej umowy i nie będą respektowane. Całkowity chaos i niekompetencja – to jedyne co ma do zaoferowania polskiej wsi rząd Tuska" – napisał Mateusz Morawiecki.

"Ciekawostka: najprawdopodobniej to właśnie te puste „klauzule ochronne” miał na myśli Donald Tusk mówiąc jeszcze 4 tygodnie temu, że „umowa jest bezpieczna”. Nie budowali żadnej mniejszości blokującej – opowiadali że wszystko jest bezpieczne – bo nawet tego NIE PRZECZYTALI" – dodaje Paweł Jabłoński.

Polityk zapewne nawiązał w ten sposób do słów ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który przyznał, że nie przeczytał umowy z Mercosur, twierdząc, że "nikt jej nie zna w całości".

Umowa handlowa z Mercosur stała się faktem

W sobotę Unia Europejska podpisała w Asuncion umowę handlową z Mercosur. Porozumienie ułatwi przepływ między UE a blokiem państw Ameryki Południowej produktów przemysłowych i rolnych. Umowa z Mercosur ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe z UE, takie jak samochody, maszyny czy leki.

Negocjacje dotyczące umowy między UE a blokiem państw Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, trwały 25 lat, jednak znacząco przyspieszyły w 2025 roku. Na początku stycznia większość państw członkowskich wyraziła zgodę na podpisanie porozumienia. Przeciwko były Polska, Francja, Austria, Irlandia i Węgry.

Przeciwko umowie z Mercosur protestowali rolnicy w wielu krajach należących do Unii Europejskiej.

