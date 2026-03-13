"Przestrzegam premiera Tuska". Mulawa: Naraża się na konsekwencje prawne

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czwartek ustawę wdrażającą unijny program SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Zauważył, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – ocenił.

Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego „SAFE to mechanizm, w którym Bruksela poprzez tzw. zasadę warunkowości może arbitralnie wstrzymać finansowanie, a nasze państwo i tak nadal będzie musiało spłacać ten dług”.

Weto do ustawy SAFE. Mulawa: Prezydent zrobił tak, jak powinien zrobić polski patriota

Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji, komentując w rozmowie z DoRzeczy.pl prezydenckie weto do ustawy wdrażającej SAFE, przypomniał, że „pan prezydent bardzo często mówi o suwerenności, która jest niezbędna w funkcjonowaniu każdego państwa, w tym naszej ojczyzny”.

– Projekt, który zaproponował pan premier Tusk z suwerennością miał niewiele do czynienia – stwierdził.

Podkreślił, że „z doniesień medialnych, ale przede wszystkim z wypowiedzi pana premiera odczytywał, że samym celem było wzięcie pożyczki z Unii Europejskiej”.

– Moim zdaniem nigdy nie powinno mieć to miejsca, ponieważ uzależnianie naszego państwa od decyzji ludzi, którzy akceptują przelewy na poziomie Brukseli, bardzo często może być rozbieżne z interesem Polski – dodał.

Krzysztof Mulawa ocenił, że „pan prezydent, wetując ustawę, zrobił tak, jak powinien zrobić polski patriota”.

Rząd chce zaciągnąć pożyczkę mimo weta. "Przestrzegam premiera Tuska"

Mimo weta prezydenta rząd planuje zaciągnąć pożyczkę z SAFE. Krzysztof Mulawa pytany, czy takie działanie będzie zgodne z prawem, odpowiedział, że przestrzega pana premiera Tuska.

– W naszym kraju funkcjonuje nadal coś takiego, jak Konstytucja i takie duże zobowiązania finansowe powinny przechodzić przez polski parlament i przez decyzję pana prezydenta. Jeżeli pan premier zdecyduje się na zrobienie jakiegoś uniku i procedowanie projektu SAFE w inny sposób, to będzie narażał się na konsekwencje prawne. Przypominam panu premierowi, że to on chodził w koszulkach z napisem „konstytucja” – zwrócił uwagę.

Atak na prezydenta po wecie ustawy SAFE

Pytany, czy spodziewał się aż takiego ataku ze strony rządzących na prezydenta po wecie ustawy wdrażającej SAFE, odpowiedział, że ten atak jest całkowicie spodziewany.

– Uważam, że pan premier Tusk będzie chciał budować najbliższe półtora roku wokół tego tematu. Będzie chciał po prostu grać liczbami – „180 mld zł na polskie bezpieczeństwo” – to będzie jego hasło. Tak będzie próbował budować poparcie wokół siebie i wokół środowiska, które będzie startowało razem z nim do wyborów w 2027 roku – mówił.

Zdaniem Krzysztofa Mulawy „było widać, że rządzący byli przygotowani do weta”.

– Kilka minut po orędziu pana prezydenta pojawiły się nagrania, których nie robi się w pięć minut. Atak na pana prezydenta za jego zasadną decyzję, był przygotowany od co najmniej kilku godzin, jeżeli nie od kilku dni – dodał.

Czytaj też:

