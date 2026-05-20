Kraj spoza Europy dołączy do SAFE. Jest formalna zgoda

Parlament Europejski udzielił w środę formalnej zgody na umowę między Unią Europejską a Kanadą w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE.

Dołączenie Kanady do SAFE oznacza, że państwa europejskie będą mogły wspólnie z Kanadą realizować projekty obronne.

Negocjacje w sprawie dołączenia Kanady do programu zakończyły się w grudniu ubiegłego roku, jednak dopiero w środę umowa została formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski.

Wielka Brytania, która wystąpiła z Unii Europejskiej, prowadziła negocjacje z UE o przystąpieniu do SAFE w tym samym czasie co Kanada, jednak nie osiągnięto porozumienia w tej sprawie. Programem SAFE zainteresowanie wyrażały też Japonia i Korea Południowa.

Rząd podpisał pożyczkę SAFE mimo weta prezydenta

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu SAFE. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza przez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Zaliczka z SAFE jeszcze nie wpłynęła do Polski, mimo że miała pojawić się "błyskawicznie".

