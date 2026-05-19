Anna Bryłka, europoseł Konfederacji, opublikowała na platformie X fragment artykułu "Pulsu Biznesu" zatytułowany "Cognor studzi entuzjazm w sprawie SAFE".

W tekście zauważono, że "Cognor, a także Creotech i Lubawa – te spółki wymieniono w rządowym materiale jako beneficjentów środków z SAFE". "Kursy na giełdzie rosną, ale członek zarządu pierwszej z firm sceptycznie ocenia szanse na wykorzystanie dużych pieniędzy" – dodano.

"Puls Biznesu" opisuje, że "Krzysztof Zoła, CFO Cognora, ma poważne wątpliwości, czy Polska zdoła wykorzystać środki z unijnego programu zbrojeniowego SAFE". "Menedżer zwraca uwagę na niskie w wielu wypadkach zaawansowanie projektów inwestycyjnych w PGZ, państwowym koncernie, który jest głównym klientem w polskiej branży zbrojeniowej" – czytamy.

Problemy z SAFE. Bryłka: Tak, jak ostrzegaliśmy

Anna Bryłka, komentując artykuł, napisała: "Tak, jak ostrzegaliśmy w sprawie SAFE – terminy, kwalifikowalność i zdolności produkcyjne polskiego przemysłu zbrojeniowego, który musi sprostać wyśrubowanym warunkom".

Rząd podpisał pożyczkę SAFE mimo weta prezydenta

8 maja w Warszawie podpisano umowę pożyczkową SAFE. Polska umowa została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Podpisali ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE. Pożyczce sprzeciwiały się PiS i Konfederacja.

Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek z unijnego programu SAFE. Pożyczki mają przede wszystkim zostać wydane na szybkie dozbrojenie Wojska Polskiego, zwłaszcza przez zakupy sprzętu wojskowego u europejskich producentów.

Zaliczka z SAFE jeszcze nie wpłynęła do Polski, mimo że miała pojawić się "błyskawicznie".

