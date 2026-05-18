"Umysł myślą nieskalany". Zajączkowska-Hernik uderza w europoseł KO

Marta Wcisło w sobotę była gościem TVP3 Lublin. Podczas dyskusji na temat obronności i programu SAFE, wygłosiła zaskakującą teorię dotyczącą produkcji Piorunów. To przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów.

Kompromitacja Marty Wcisło

Marta Wcisło, europoseł KO, stwierdziła w TVP3 Lublin, że "produkujemy świetną rakietę, taką ręczną, która się nazywa Piorun, która jest, szanowni państwo, produkowana ręcznie".

– Przez 24 godziny na dobę, na 4 zmiany produkujemy kilkaset tych rakiet. Nie będę mówiła ile, bo to są pewne dane, których nie mogę ujawnić. Dlaczego tyle, a nie więcej? Bo jest to robione ręcznie. Dlaczego ręcznie? Bo nie ma pieniędzy na sprzęt, na szybsze procesy technologiczne – powiedziała Marta Wcisło.

Zajączkowska-Hernik: Umysł myślą nieskalany

Słowa europoseł KO skomentowała Ewa Zajączkowska-Hernik, europoseł Konfederacji.

"Przed państwem Marta Wcisło z KO, umysł myślą nieskalany. Pani Marta jest europosłem zasiadającym w komisji bezpieczeństwa i obrony i majaczy, że nasza »ręczna rakieta Piorun jest produkowane RĘCZNIE«. W dodatku według niej produkujemy ich kilkaset na cztery zmiany, ale to dane, których nie może ujawnić" – napisała na platformie X.

"To ja ujawnię, że nie jest produkowana ręcznie, informacje o produkcji nie są tajne i nie produkujemy »kilkuset sztuk«, tylko według informacji PGZ z 2025 roku około 1300 rocznie, a do tego produkcja nie odbywa się w systemie czterozmianowym" – dodała Ewa Zajączkowska-Hernik.

Europoseł Konfederacji oceniła, że "z tego co powiedziała pani Wcisło w zasadzie zgadza się tylko nazwa »Piorun«". "Elity Tuska" – zakończyła swój wpis.

