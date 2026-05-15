Chciała posady w radzie nadzorczej dla męża mechanika. "Tak koryciarze z PSL-u doją państwo"

Radna PSL niechcący opublikowała w sieci prywatną wiadomość, w której poprosiła marszałka województwa o załatwienie posady w radzie nadzorczej dla jej męża.

Radna Agnieszka Stolarczyk chciała załatwić dla męża mechanika fuchę w radzie nadzorczej

Jak poinformował radomski portal wyborcza.pl, adresatem wiadomości, która miała być prywatna, jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, a jej autorką miejscowa radna Agnieszka Stolarczyk. Fucha miała dotyczyć rady nadzorczej w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" mąż Stolarczyk jest mechanikiem samochodowym. Dopytywana przez "GW" radna przyznała, że jest autorką wpisu i odmówiła komentarza.

Zajączkowska-Hernik: Tak właśnie koryciarze z PSL doją nasze państwo

Sytuację komentują w sieci politycy opozycji. Zaczynają o niej pisać niektóre media. Głos zabrała między innymi polska deputowana do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik.

"[...] Mąż pani radnej jest mechanikiem samochodowym. Pasuje jak ulał do rady nadzorczej dużego szpitala specjalistycznego, prawda? Wpis po około godzinie zniknął, ale screeny zostały. Tak właśnie koryciarze z PSL-u doją nasze państwo przez obsadzanie spółek skarbu państwa i publicznych stanowisk. Nepotyzm i kolesiostwo na pełnej. Działacze, rodziny i znajomi są wciskani wszędzie, gdzie tylko czuć piniondz" – skomentowała polityk Konfederacji.

"Teraz wiecie dlaczego PSL nazywam jedną z największych patologii III RP. Ktoś kiedyś powiedział, że PSL działa jak zorganizowana grupa przestępcza. Przykład pani radnej pokazuje, że nie wszyscy są tam dobrze zorganizowani" – dodała.

"W normalnym państwie takie coś skompromitowałoby całą tą bandę"

"W normalnym państwie coś takiego skompromitowałoby radną, marszałka, prezesa partii Kosiniaka-Kamysza i całą tą bandę, która żeruje na Polsce od dekad, ale u nas? Pewnie odczekają chwilę, sprawa przycichnie i mąż pani radnej znajdzie swoją radę nadzorczą" – podsumowała.

twitter

