Chciała załatwić posadę w radzie nadzorczej dla męża. Przypadkowo udostępniła wiadomość

Jak napisał radomski portal wyborcza.pl, adresatem wiadomości, która miała być prywatna, jest marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, a jej autorką miejscowa radna Agnieszka Stolarczyk. Fucha miała dotyczyć rady nadzorczej w szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" mąż Stolarczyk jest mechanikiem samochodowym.

Mąż do rady nadzorczej. Radna PSL z prośbą do Struzika

W sieci ukazał się zrzut ekranu rzekomego wpisu. Czytamy w nim: "Szanowny Panie Marszałku, zwracam się do Pana z uprzejmą, ale także bardzo osobistą prośbą o rozważenie kandydatury mojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Pozwalam sobie napisać do Pana w tej sprawie również dlatego, że od wielu lat współpraca i relacje w ramach życia samorządowego mają dla mnie wymiar nie tylko instytucjonalny, ale także ludzki i oparty na wzajemnym zaufaniu. Od wielu lat pełnię funkcje publiczne w Radomiu jako radna Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej". W tym momencie screen się urywa.

"Gazeta Wyborcza" przekazała, że wiadomość pojawiła się na profilu radnej na serwisie społecznościowym we wtorek 12 maja kilkanaście minut przed północą. Była widoczna przez około godzinę, po tym czasie radna usunęła wpis.

GW: Stolarczyk przyznała, że jest autorką wpisu

"Doszło do omyłkowego udostępnienia prywatnej wiadomości, a po zauważeniu została ta wiadomość usunięta. Sprawdzam kwestie bezpieczeństwa telefonu i kont, bo pojawiły się niepokojące sytuacje techniczne – mówi Agnieszka Stolarczyk. Dociskana przyznaje, że jest autorką wpisu, ale odmawia komentarza. Nie odpowiada też na pytanie, czy to etyczne, że w ten sposób załatwia posadę dla męża. – Nie będę komentować dalej tej sprawy. Wszystko, co miałam do powiedzenia, powiedziałam – ucina" – czytamy w tekście radomskiej "Wyborczej".

"Tak się załatwia fuchy dla swoich!"

Agnieszka Stolarczyk jest radomską działaczką Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radną została dwa lata temu. Wybrano ją z listy prezydenckiego Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Zagłosowało na nią 1196 osób.

"Mamy rzadką okazję wglądu w to, jak działa samorządowe księstwo marszałka Struzika z PSL i szerzej, pewnie cała rządząca koalicja. Tak się załatwia fuchy dla swoich!" – skomentował całą sytuację poseł PiS Radosław Fogiel.

