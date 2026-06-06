Polityk w swoisty sposób nawiązał tymi słowami do operacji D-Day Normandii, której obchodzimy dziś 82 rocznicę. Hegseth przemawiał na Cmentarzu Amerykańskim w Normandii w Colleville-sur-Mer. Przypomniał, że wojska amerykańskie i alianckie przekroczyły wówczas kanał La Manche, aby rozpocząć wyzwalanie Europy Zachodniej spod okupacji Niemiec.

– Plaże w Hiszpanii, Włoszech, Grecji i Bułgarii – przybywają łodzie i ludzie – powiedział Hegseth w przemówieniu. [...] Kiedy europejskie stolice zrobią coś z tą inwazją? Czy jest już za późno? Modlę się, żeby tak się nie stało i wierzę, że nie – powiedział sekretarz wojny USA.

USA ponownie ostrzegają Europę przed masową migracją

Czołowi amerykańscy politycy, w tym prezydent Trump, wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz Rubio wielokrotnie ostrzegali przywódców państw europejskich przed kontynuowaniem destrukcyjnej polityki wpuszczania do Europy nielegalnych migrantów.

W dokumencie dotyczącym Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, opublikowanym w zeszłym roku, ostrzeżono Europę, że grozi jej "cywilizacyjne wymazanie" i musi zmienić kurs, jeśli chce pozostać wiarygodnym sojusznikiem USA.

Strategia amerykańska zakłada gruntowną reorganizację polityki Ameryki wobec Europy i wzywa rządy państw europejskich do odzyskania suwerenności narodowej, przywrócenia otwartej debaty, zabezpieczenia swoich granic i ograniczenia zależności od scentralizowanej biurokracji Unii Europejskiej. W dokumencie wskazano, że nadzieja leży w państwach Europy Wschodniej, które póki co w znacznym stopniu opierają się polityce masowej migracji.

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