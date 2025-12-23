Rubio raz jeszcze przypomina, czym w istocie jest masowa migracja

W nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA po raz kolejny ostrzegają Europę przed masową migracją, cenzurą, niszczeniem własnych gospodarek tzw. polityką klimatyczną i odbieraniem państwom członkowskim suwerenności przez Komisję Europejską.

W dokumencie Amerykanie zwracają uwagę, że Europa stanęła w obliczu "wymazania cywilizacyjnego". Szans na przetrwanie kontynentu Amerykanie upatrują w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które próbują opierać się masowej migracji i tzw. zielonej polityce Brukseli.

Rubio: Masowa migracja jest destrukcyjna

W wywiadzie dla "Sky News Australia" Rubio powiedział, że masowa migracja jest "bardzo uciążliwa" dla państw zachodnioeuropejskich. – Masowa migracja jest bardzo destrukcyjna dla każdego kraju. Masowa migracja jest zjawiskiem negatywnym. Nie jest zjawiskiem pozytywnym – podkreślił.

Sekretarz stanu rozróżnił imigrację co do zasady od procesów masowej migracji, zaznaczając, że każdemu państwu "bardzo trudno" jest "wchłonąć" dużą liczbę ludzi w krótkim czasie. Jak przypomniał, wiążą się z tym między innymi problemy kulturowe i asymilacyjne. – Mam obawy dotyczące naszego kraju. Priorytetem tej administracji jest przede wszystkim zajęcie się tym problemem. Ale myślę, że w Europie to narastający problem – powiedział.

Sekretarz Stanu USA: Suwerenne państwo ma prawo kontrolować migrację

Rubio tłumaczył dziennikarce, że Australia jest suwerennym państwem i jako suwerenne państwo ma prawo decydować i kontrolować, ilu ludzi do siebie przyjmuje i kim są te osoby. Wyjaśnił jej, że Australijczycy nie muszą się przejmować głosami oburzenia "wyrażającymi zaniepokojenie" wobec "faktów". Chodzi o to, że środowiska lewicowe atakują działania zwalczające masową migrację jako "prawicowy ekstremizm".

– To nie znaczy, że nie wolno wpuszczać nikogo. Codziennie do tego kraju przyjeżdżają ludzie, żeby odwiedzić, pracować, zamieszkać na stałe, ale trzeba wiedzieć, kim oni są – powiedział Rubio. Amerykanin dodał, że masowe migracje w ciągu ostatniej dekady były bardzo uciążliwe nie tylko dla Stanów Zjednoczonych i Europy, ale również dla niektórych obszarów Indo-Pacyfiku Zaznaczył, że to właśnie jest prawdziwy problem, z którym wciąż zmagają się rozwinięte, uprzemysłowione społeczeństwa Zachodu.

