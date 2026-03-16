Miliony z Norwegii dla Polski. Rząd podpisał nową umowę

Program "Sprawy Wewnętrzne", finansowany z Funduszy Norweskich, ma wesprzeć bezpieczeństwo wewnętrzne w Polsce. Na realizację 18 projektów przeznaczymy ok. 300 mln zł – poinformowało w poniedziałek (16 marca) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Środki trafią m.in. na rozwój narzędzi do zwalczania cyberprzestępczości, wzmocnienie systemów zarządzania kryzysowego, a także modernizację infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Program obejmuje również działania dotyczące zapobiegania katastrofom oraz wsparcie w obszarze migracji i ochrony granic.

Program "Sprawy Wewnętrzne". 300 mln zł trafi do polskich służb

Projekty realizować będą m.in. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Wśród planowanych inicjatyw jest m.in. rozwój technologii informatyki śledczej do walki z cyberprzestępczością, wdrożenie systemu zarządzania dronami w Policji oraz projekty edukacyjne zwiększające bezpieczeństwo osób starszych.

Program "Sprawy Wewnętrzne" jest częścią nowej edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W obecnej perspektywie Polska może otrzymać z tych mechanizmów finansowych ok. 925 mln euro na realizację ośmiu programów tematycznych – wskazuje MFiPR.

Czym są Fundusze Norweskie?

Norweski Mechanizm Finansowy, czyli tzw. Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznawanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

To finansowy wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zmniejszanie nierówności społeczno-ekonomicznych. W zamian za to owe kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

