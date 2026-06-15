Mężczyzna zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Trwa obława

Na ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej przed godziną 10 doszło do użycia broni palnej wobec mężczyzny, który zmarł na skutek postrzału. – Ustalamy wszystkie okoliczności, tożsamość ofiary i napastnika – powiedział "Faktowi" podinspektor Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy KWP w Lublinie. Wiadomo, że do zdarzenia doszło na parkingu za pawilonami na ul. Terebelskiej. – Z relacji świadków wynika, że padło kilka strzałów, dwa trafiły i okazały się śmiertelne – mówi Interii rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

W oficjalnym komunikacie Komendy Wojewódzkiej Policji podano: "Trwa policyjna obława za sprawcą, który dziś przed godzina 10.00 na ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej oddał strzały z broni palnej w kierunku innego mężczyzny. Ustalamy tożsamość ofiary oraz sprawcy zdarzenia".

Policja informuje o obławie

"Komendant KMP w Białej Podlaskiej Policja Bialska ogłosił alarm dla podległych policjantów. Wystawione zostały posterunki blokadowe, trwają kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub posiadają istotne informacje w tej sprawie, prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112 lub z dyżurnym KMP w Białej Podlaskiej pod numerem 47 814-12-10. Informacje można przekazywać anonimowo" – informuje lubelska policja.

– Wszystko wskazuje, że ten mężczyzna może posiadać przy sobie broń palną. Nie wiemy jak może się zachować, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności – przekazał rzecznik policji.