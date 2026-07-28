Który filar Morawieckiego urzekł Warzechę? "Był taki premier, nie pamiętam nazwiska"

We wtorek Mateusz Morawiecki opublikował w sieci dziesięć filarów, jakimi ma kierować się Stowarzyszenie Rozwój Plus. Jeden z punktów brzmi "Stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej".

Czytamy w nim, że "ETS, ETS2, zielony ład i inne rozwiązania które uderzają w przemysł, rolnictwo i portfele obywateli muszą zniknąć. Europa musi być konkurencyjna i innowacyjna, a fundamentem jej rozwoju powinna być tania energia".

Warzecha: Najbardziej podoba mi się chyba "stop polityce klimatycznej UE

"Filary ruchu pana Morawieckiego, które dziś ogłosił. Najbardziej podoba mi się chyba "stop polityce klimatycznej UE". Był taki premier, nie pamiętam nazwiska, nie tak dawno, który podpisywał kolejne ustalenia Rady Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej" – przypomniał Łukasz Warzecha.

"Dość tego! Albo "suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna". Nareszcie zrobi się porządek z przyjmowaniem niebezpiecznych migrantów do pracy, co robił rząd tej partii, co zapomniałem, jak się nazywała – przez osiem lat" – dodał.

"Albo "przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej". Nareszcie! Przecież osiem lat rządów tych patałachów z tej partii i od tego premiera, co to nie pamiętam, to był pod tym względem zmarnowany czas" – czytamy dalej.

"Trochę mi jeszcze brakuje miliona samochodów elektrycznych polskiej produkcji, ale dobrze, że jest uszczelnienie systemu podatkowego. W końcu ktoś to zrobi, skoro przez dwie kadencja ta beznadziejna partia i ten beznadziejny premier (co to nazwiska nie pamiętam) nie byli w stanie tego dokonać. A Państwu jak się te filary podobają" – zapytał publicysta.

Kaczyński pokrzyżował plany Morawieckiego?

Po rozłamie w PiS środowisko Mateusza Morawieckiego kontynuuje działalność już w praktyce poza tą partią. Na razie polityk nie zadeklarował, że na pewno powstanie nowa partia polityczna, choć komentatorzy polityczni są zgodni, że w zaistniałej sytuacji, jest to pewne. Nieistniejące ugrupowanie jest już nawet uwzględniane w sondażach partyjnych. Szef Rozwój Plus powiedział, że założony zostanie klub parlamentarny. Jednocześnie polityk komunikuje, jakie priorytety stawia przed sobą Stowarzyszenie, na którego czele stoi.

We wtorek okazało się, że Komitet Polityczny PiS nie usunął z partii członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Jak przekazał rzecznik partii, oznacza to, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni rzecznik dyscypliny partyjnej podejmie decyzję o dalszym losie 44 osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych

Czytaj też:

Szydło skomentowała sytuację w PiS. "Apeluję do kolegów" Czytaj też:

Morawiecki ustąpił ze stanowiska we frakcji w Parlamencie Europejskim