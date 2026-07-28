Fundamenty państwa polskiego. Morawiecki proponuje dziesięć filarów

Po rozłamie w PiS środowisko Mateusza Morawieckiego kontynuuje działalność już w praktyce poza tą partią. Na razie nie zadeklarował, że na pewno powstanie nowa partia polityczna, choć komentatorzy polityczni są zgodni, że w zaistniałej sytuacji, jest to pewne. Nieistniejące ugrupowanie jest już nawet uwzględniane w sondażach partyjnych. Szef Rozwój Plus powiedział, że założony zostanie klub parlamentarny. Jednocześnie polityk komunikuje, jakie priorytety stawia przed sobą Stowarzyszenie, na którego czele stoi.

"Nie ma silnej Polski bez wielkich ambicji. Nie ma wielkich ambicji bez ludzi, którzy je zdefiniują i będą gotowi wziąć odpowiedzialność za ich realizację. Bezpieczeństwo. Rozwój. Suwerenność. Ambicja. Tożsamość. Patriotyzm. To nie hasła wyborcze, ale fundamenty państwa, które chcemy tworzyć razem z Wami!" – napisał były premier w najnowszym wpisie w social mediach.

Mateusz Morawiecki: 10 filarów Stowarzyszenia Rozwój Plus

W Stowarzyszeniu Rozwój Plus wierzymy, że możemy je zbudować na 10 filarach. Oto one:

1. Patriotyzm jako busola każdej decyzji

Każdą decyzję – gospodarczą, społeczną i międzynarodową, będziemy podejmować, kierując się interesem Polski i wartościami Polaków. Nie ideologią, nie interesem obcych stolic, tylko Polską.

2. Szanować Prezydenta wybranego przez naród

Prezydent Karol Nawrocki jest jedynym mężem w stanu w Polsce, który ma za sobą tak silną wolę narodu. Prezydent jest dziś najważniejszą instytucjonalną przeciwwagą dla słabego rządu.

3. Bezpieczna Polska

Liczna i dobrze wyposażona armia, współpraca w ramach międzymorza oraz silny sojusz z NATO – w tym stałe bazy USA w Polsce podstawą bezpieczeństwa polskich domów. To musi być cel nr 1 polskiej polityki zagranicznej w najbliższym czasie.

4. Suwerenna i autonomiczna polityka migracyjna

Polska musi zdecydowanie sprzeciwić się paktowi migracyjnemu i zachować pełną kontrolę nad tym, kto przekracza nasze granice. Osoby, które nie są obywatelami Polski i rażąco łamią polskie prawo, powinny tracić prawo pobytu oraz podlegać skutecznemu wydaleniu z kraju. Bezpieczeństwo Polaków musi być zawsze najważniejsze.

5. Uszczelnić system podatkowy

Należy skutecznie ograniczyć wyprowadzanie zysków i podatków poza Polskę. Uzyskane w ten sposób środki powinny pozwolić na znaczące podwyższenie drugiego progu podatkowego oraz stworzenie lepszych warunków dla polskich przedsiębiorców.

6. Przyspieszyć budowę polskiej energetyki jądrowej

Polska potrzebuje stabilnej, nowoczesnej i możliwie taniej energii. Budowa dużych elektrowni jądrowych oraz rozwój małych reaktorów modułowych muszą stać się prawdziwym priorytetem państwa.

7. Stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej

ETS, ETS2, zielony ład i inne rozwiązania które uderzają w przemysł, rolnictwo i portfele obywateli muszą zniknąć. Europa musi być konkurencyjna i innowacyjna, a fundamentem jej rozwoju powinna być tania energia.

8. Przywrócić wielkie inwestycje strategiczne

Polska musi wrócić do ambitnych projektów, które budują nowoczesną gospodarkę i wzmacniają naszą niezależność. CPK, rozwój polskiej kolei, energetyka, porty, przemysł obronny, Izera i inwestycje w nowe technologie powinny stać się kołem zamachowym rozwoju.

9. Polska w smartfonie

Musimy wrócić na pozycję lidera cyfryzacji i nowych technologii w służbie obywatela. Państwo wygodne, dostępne w każdej gminie i w pełni transparentne dla społeczeństwa to nasz cel.

10. Najpierw zwycięstwo

Nie chodzi o moje stanowisko ani o osobiste ambicje. Premierem powinien zostać ten, komu Polacy powierzą odpowiedzialność za odbudowę państwa. Najważniejsze jest zwycięstwo i odsunięcie ekipy, która jest obciążeniem dla Polski.

Na tych 10 punktach Morawiecki zamierza bazować w dalszej działalności politycznej. "To jest nasz kompas rozwoju! Każdy z tych filarów będzie punktem odniesienia dla naszej pracy nad polityką gospodarczą, społeczną, energetyczną, technologiczną i bezpieczeństwa. Te zasad to nasze zobowiązanie wobec Polski i Polaków, które będą definiować każdy nasz projekt, każdą decyzję i każdą inicjatywę podejmowaną dla Polski" – czytamy w poście byłego szefa rządu. "Nie obiecujemy Wam łatwej drogi. Ale obiecujemy odwagę, odpowiedzialność i konsekwencję" – dodał.

Czytaj też:

Morawiecki: Nigdy nie byłem doradcą Tuska Czytaj też:

Spór w PiS o kamienie milowe. "Mam je tutaj opublikować?"