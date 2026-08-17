"To się nadaje do leczenia". Czarnek uderza w Berka

Maciej Berek został zgłoszony jako kandydat na sędziego TK przez grupę posłów klubu Koalicji Obywatelskiej.

Premier Donald Tusk ogłosił w ubiegłym tygodniu, że dotychczasowy minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek odchodzi z Rady Ministrów, a jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji.

Szef rządu podkreślił, że Maciej Berek nie jest ani partyjnym, ani jego osobistym kandydatem na sędziego TK.

Czarnek uderza w Berka. "To się nadaje do leczenia"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, zwrócił uwagę w Telewizji Republika, że "ten sam pan Berek przez kilka lat wstrzymywał publikację orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za publikowanie w Dzienniku Ustaw RP i w Monitorze Polskim RP, bo twierdził razem z Tuskiem, że nie ma Trybunału Konstytucyjnego".

– Więc panie Berek, do czego pan kandyduje, skoro tego czegoś, do czego pan kandyduje, nie ma? Bo sam pan mówił, że tego nie ma, ponieważ przez kilka lat tym właśnie uzasadniał pan brak publikacji orzeczeń "tego właśnie czegoś nie ma" w tym Dzienniku Ustaw? – zapytał.

Zdaniem Przemysława Czarnka "to się nadaje do leczenia". – Przy czym mamy problemy z NFZ, to będzie trudne, trzeba może gdzieś indziej się udać – ocenił.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu Donalda Tuska w grudniu 2023 roku. W marcu 2025 roku stanął zaś na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu ds. deregulacji. W lipcu 2025 roku, przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

W poprzednich latach Maciej Berek pełnił szereg funkcji w urzędach obsługujących konstytucyjne organy władzy publicznej. W latach 2007-2015 był prezesem RCL, a w latach 2008-2015 sekretarzem Rady Ministrów. Był też dyrektorem generalnym Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektorem Departamentu Budżetu i Finansów oraz wicedyrektorem Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Pełnił też funkcję dyrektora Centrum Informacyjnego Senatu. Przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Czytaj też:

Żukowska wbija szpilę w Tuska. "Mieliśmy być inni niż PiS" Czytaj też:

"Prawa ręka Tuska" trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Rząd rozwiewa wątpliwości