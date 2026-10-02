Braun będzie miał problemy? Ujawniono kłopotliwe nagrania

W piątek na profilu PRZEkanału na portalu X pojawił się materiał dotyczący kontaktów lidera Konfederacji Korony Polskiej z Hindusami.

"Na PRZEkanale ujawniamy taśmy zarejestrowane w kwietniu tego roku, na których politycy Konfederacji Korony Polskiej omawiają szczegóły szczytu Polska – Azja. Poważne wątpliwości wyraża prof. Jacek Janowski z Politechniki Warszawskiej, który obawia się – tu cytat – że Grzegorz Braun «ściąga Hindusów do Polski»" – czytamy.

Autor reportażu wskazuje na współpracę KKP z hinduską partią rządzącą oraz organizacją Pathway Global Alliance, która zajmuje się pośrednictwem pracy i doradztwem wizowym.

– W ramach projektu "Unia Europejska-Azja. Dialog cywilizacyjny" w Parlamencie Europejskim, z inicjatywy Grzegorza Brauna, odbywa się konferencja "Nowy Początek". Braun, ale także posłowie Roman Fritz oraz Ryszard Czarnecki, wieloletni polityk Prawa i Sprawiedliwości (...) siadają do z politykami rządzącej w Indiach partii BJP, która wywodzi się z nacjonalistycznego skrzydła hinduizmu. Na sali są też obecni przedstawiciele organizacji Pathway Global Alliance. Podczas spotkania Braun w samych superlatywach wypowiada się o hinduskim narodzie (...) ze zrozumieniem podchodzi do kupowania przez Indie rosyjskiej ropy. Braun podkreśla, że polityka to biznes i on właśnie chce robić interesy – mówi autor materiału Bartłomiej Graczak

Partia Brauna zostanie zdelegalizowana?

Senator Jacek Trela chce delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Polityk będzie w tej sprawie interweniował u Waldemara Żurka.

Postulat usunięcia Konfederacji Korony Polskiej ze sceny politycznej w kraju nie jest nowy. Podobne głosy pojawiły się w ubiegłym roku, kiedy notowania partii Grzegorza Brauna wyraźnie polepszyły się. Organizacja "Akcja Demokracja", powołując się na art. 13 konstytucji, zażądała zdelegalizowania KKP. Taki sam postulat przedstawiła poseł Klaudia Jachira w imieniu partii Zieloni wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej.

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