Wraca pomysł delegalizacji partii Brauna

Polityk partii Centrum oświadczył, że zwróci się z apelem do Prokuratora Generalnego o podjęcie działań w sprawie delegalizacji partii Grzegorza Brauna.

– Będę apelował do prokuratora generalnego [Waldemara Żurka – przyp. red.], żeby rozważył wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację Korony – stwierdził senator. Trela dodał, że "nie ma nic niewłaściwego w tym, by obywatele oraz politycy zwracali się do niego z apelem o rozważenie takiego kroku".

Konfederacja Brauna wzbudza niepokój mainstreamu

Przypomnijmy, że w Polsce o delegalizacji partii politycznej może zdecydować wyłącznie sąd, a konkretnie Trybunał Konstytucyjny. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 188 pkt 4 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Trybunał może zdelegalizować daną formację jeśli uzna, że jej cele lub działalność partii są sprzeczne z Konstytucją.

Postulat usunięcia Konfederacji Korony Polskiej ze sceny politycznej w kraju nie jest nowy. Podobne głosy pojawiły się w ubiegłym roku, kiedy notowania partii Grzegorza Brauna wyraźnie polepszyły się. Organizacja "Akcja Demokracja", powołując się na art. 13 konstytucji, zażądała zdelegalizowania KKP. Taki sam postulat przedstawiła poseł Klaudia Jachira w imieniu partii Zieloni wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej. Także nowy marszałek Sejmu, były działacz PZPR Włodzimierz Czarzasty wyraził opinię, że partia Brauna funkcjonuje "na pograniczu agentury rosyjskiej", więc nie będzie jej zapraszał na Konwent Seniorów. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że ugrupowanie jest "na granicy delegalizacji".

– Trzeba mieć jasną świadomość jednej kwestii. By sprawdzić, czy są to uzasadnione zarzuty, najpierw musi być Trybunał Konstytucyjny, który będzie miał moc orzekania. To więc nie stanie się szybko. Dopiero później może pojawić się ewentualnie wniosek o delegalizację partii – powiedział prokurator generalny Waldemar Żurek.

Czytaj też:

Kto najbardziej zagraża Tuskowi? Polacy nie mają wątpliwości Czytaj też:

"Królem opozycji jest Braun". Wicepremier zabrał głos