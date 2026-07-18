Kto najbardziej zagraża Tuskowi? Polacy nie mają wątpliwości

W sondażu SW Research dla portalu Onet.pl ankietowanych zapytano: "Które ugrupowanie Pani/Pana zdaniem stanowi obecnie największe zagrożenie dla rządów Donalda Tuska?".

PiS najbardziej zagraża rządowi Tuska. Wyniki sondażu

44,9 proc. Polaków uważa, że najbardziej rządom Donalda Tuska zagraża Prawo i Sprawiedliwość.

18,3 proc. ankietowanych twierdzi, że obecnemu rządowi najbardziej zagraża Konfederacja.

12,4 proc. wskazało na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Na "inne" ugrupowanie wskazało zaś 0,8 proc. badanych. 7,4 proc. Polaków twierdzi, że rządom Donalda Tuska nie zagraża żadna partia. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 38,3 proc.

Większe zagrożenie dla rządu Donalda Tuska ze strony Prawa i Sprawiedliwości widzą mężczyźni niż kobiety (50,4 proc. do 38,5 proc. wskazań).

W przypadku Konfederacji to odpowiednio 18,7 proc. do 18 proc.

Obie grupy tak samo postrzegają zagrożenie dla rządu ze strony Konfederacji Korony Polskiej (12,4 proc.).

Wśród osób do 24 lat 38,3 proc. badanych twierdzi, że to PiS najbardziej zagraża rządom Donalda Tuska. W przypadku najmłodszych wyborców 20 proc. wskazuje też na Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Konfederacja znalazła się na trzecim miejscu – 18,3 proc. wskazań.

Wyborcy w wieku 25-34 lat twierdzą, że największym zagrożeniem dla Donalda Tuska jest Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. W tej grupie wskazało ją 29,4 proc. badanych. 36,3 proc. wskazało na PiS, a 11,3 proc. na Konfederację Korony Polskiej.

W wieku 35-49 lat na PiS wskazało 46,7 proc. Konfederacja uzyskała w tej grupie 19,7 proc., a Konfederacja Korony Polskiej – 8,9 proc.

Zagrożenie dla rządu ze strony obu Konfederacji jako podobne widzą osoby w wieku powyżej 50 lat. W tej grupie na PiS wskazało 46,5 proc. osób, partia Grzegorza Brauna uzyskała 13,8 proc. wskazań, a Konfederacja – 13,5 proc.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 15 lipca 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 804 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

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