Afera kłodzka. 25 lat więzienia dla Przemysława L.

Proces apelacyjny Przemysława L. zakończył się w piątek przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu. Sędziowie utrzymali w mocy główną karę wymierzoną wcześniej przez Sąd Okręgowy w Świdnicy – 25 lat pozbawienia wolności.

45-latek odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych oraz znęcanie się nad zwierzętami. Według prokuratury dopuszczał się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia oraz zwierząt. Zarzucane mu czyny miały być popełniane w latach 2011-2022 w Polsce i Szwecji.

Przewodniczący składu sędziowskiego Bogusław Tocicki poinformował, że L. będzie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu co najmniej 20 lat kary. – Kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym w stosunku do sprawców przestępstw o charakterze seksualnym – powiedział sędzia.

Sąd zaostrzył część zakazów

Sąd zmienił jednocześnie część rozstrzygnięć pierwszej instancji. Zaostrzył zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakazał Przemysławowi L. przez 15 lat zajmowania stanowisk i wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi. To maksymalny możliwy okres takiego zakazu.

Przez 15 lat mężczyzna nie będzie mógł również posiadać psa lub psów. Sąd zaliczył ponadto na poczet kary okres pozbawienia wolności od 5 lipca 2023 roku, gdy Przemysław L. został zatrzymany w Szwecji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Przy zbieraniu materiału dowodowego świdnicka prokuratura współpracowała ze śledczymi z Östersund. Według informacji przekazywanych po zatrzymaniu mężczyzny śledztwo obejmowało m.in. czyny o charakterze pedofilskim wobec dwóch małoletnich dziewcząt oraz gwałty i doprowadzenie do innych czynności seksualnych czterech kobiet.

Żona Przemysława L. również usłyszała wyrok

W odrębnym postępowaniu sądzona była żona mężczyzny, Kamila L. W marcu Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał ją nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia m.in. za nieudzielenie pomocy małoletniej, która była ofiarą przemocy seksualnej ze strony jej męża.

Sprawa Kamili L. wywołała burzę polityczną ze względu na jej wcześniejszą działalność w Platformie Obywatelskiej w Kłodzku i powiązania z ważnymi politykami tej formacji – w tym z wicemarszałek Sejmu Moniką Wielichowską. Premier Donald Tusk, pytany o reakcję lokalnych działaczy, mówił, że każdy dopuszczający się seksualnego wykorzystywania dzieci powinien być bezwzględnie ścigany, a jednocześnie krytykował polityczne wykorzystywanie tej sprawy. Apelację dotyczącą wyroku Kamili L. ma rozpatrzyć Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

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