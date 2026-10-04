Czy szkoły są gotowe na atak? Polacy w sondażu nie mają wątpliwości

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanym zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem polskie szkoły są przygotowane na sytuację zagrożenia atakiem z powietrza?".

Sondaż: Większość Polaków uważa, że szkoły nie są gotowe na atak z powietrza

Negatywnie na temat przygotowania szkół do ataku z powietrza, wypowiedziało się łącznie 60,3 proc. ankietowanych, w tym 30,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", zaś 29,8 proc. wskazało opcję "raczej nie".

Pozytywnego zdania jest zaledwie 21,7 proc. uczestników sondażu, z czego tylko 2,0 proc. uważa, że szkoły są "zdecydowanie" przygotowane na atak z powietrza, a 19,7 proc. ocenia, że "raczej tak".

18,0 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie ocenić sytuacji przygotowania szkół do ataku. Wybierali oni odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy opozycji i koalicji podzieleni

Wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Partia Razem” wykazują największy krytycyzm, co do przygotowania szkół na atak z powietrza. Aż 76 proc. z tej grupy, ocenia stan przygotowania szkół negatywnie (w tym aż 47 proc. "zdecydowanie nie"). Jedynie 13 proc. wyborców opozycji twierdzi, że placówki poradzą sobie w sytuacji zagrożenia.

Z kolei wśród wyborców koalicji rządowej odsetek ocen pozytywnych jest wyższy niż u zwolenników opozycji (27 proc. na "tak"). Jednak wciąż niemal połowa ankietowanych (49 proc.) uważa, że szkoły nie są gotowe na atak z powietrza (przy czym dominuje łagodniejsza ocena "raczej nie" – 39 proc., a "zdecydowanie nie" wskazało 10 proc.). 24 proc. wyborców rządu nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został zrealizowany w dniach 18–20 września 2026 roku na ogólnopolskiej próbie n=1000 osób metodą mix-mode (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.

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