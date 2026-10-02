Morawiecki nie założy partii? Jest odpowiedź byłego premiera

Według najnowszych doniesień portalu wPolityce.pl i telewizji wPolsce24, w Rozwoju Plus zapadła decyzja, by na razie nie budować partii politycznej. Zamiast tego rozbudowywane mają być struktury stowarzyszenia. "Od źródeł w stowarzyszeniu Rozwój Plus usłyszeliśmy, że zdecydowano się wstrzymać budowę partii, a postawić na razie na budowę struktur, konsolidowaniu się i rozmowach o współpracy z różnymi środowiskami. Rozwój Plus ma też przygotowywać raporty o stanie państwa" – podano.

Mateusz Morawiecki odniósł się do tych doniesień, odpowiadając na pytanie jednego z internautów. "W tym momencie z pełnym zaangażowaniem skupiamy się na budowaniu naszego Stowarzyszenia Rozwój Plus Każdego dnia zgłaszają się do nas osoby z bardzo różnych środowisk, z doświadczeniem wykraczającym poza proste schematy dotychczasowego podziału politycznego" – przekazał były premier.

"Ruch społeczny szerszy niż partia"

Morawiecki pisze, że "partię zakładamy jako wehikuł polityczny". "Chcemy jednak żeby nasz ruch był znacznie szerszy niż partia. Na założenie partii zawsze znajdziemy czas. Teraz działamy dalej dla Polski, rozwijamy nasze Stowarzyszenie Rozwój+ i szykujemy się do samodzielnego startu w nadchodzących wyborach. Z podniesioną głową!" – podsumował szef Rozwoju Plus.

Więcej szczegółów ujawnił europoseł Piotr Mueller, członek Rozwoju Plus. "Ruch społeczny, który powstaje wokół Rozwoju Plus będzie startował w wyborach do Sejmu w 2027 roku" – wskazał. "Budujemy go po to żeby jak najwięcej środowisk zjednoczyło się na wspólnej pracy dla Polski. Partia też powstanie, ale najpierw trzeba skupić się na tym o czym głośno mówiliśmy – szukaniu ludzi, którzy chcą pracować dla Polski, ale w partiach po prostu nie chcą wprost działać. Ta formuła, w której powstaliśmy, jest bardzo efektywna, czego dowodzą już tysiące osób, które do nas dołączyły. Każdego chętnego do wspólnego działania zapraszamy" – poinformował eurodeputowany.

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