Wniosek Polski odrzucony. "Przypominam, że KE złamała procedury ratyfikacyjne"

Decyzja w sprawie wniosku Polski dotyczącego umowy UE-Mercosur jest dla naszego kraju negatywna. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski o zawieszenie decyzji Rady UE zezwalającej na tymczasowe stosowanie umowy – przekazała we wtorek agencja prasowa Reuters.

Politycy PiS i Konfederacji nie są zaskoczeni. Przedstawiciele tych formacji wielokrotnie wyrażali swoją ocenę, że premier Tusk i jego rząd jedynie pozorują sprzeciw Polski wobec umowy UE-Mercosur, a w rzeczywistości nie są jej przeciwni, bo leży ona w interesie obecnych władz w Berlinie.

Czarnek: Pozorowali walkę z Mercosur

"To od początku wyglądało jak polityczna ustawka i pozorowanie walki z Mercosur. Najpierw rząd nie zdołał zablokować umowy na poziomie UE. Decyzja Rady pozwalająca na jej tymczasowe stosowanie została przyjęta 9 stycznia 2026 r. Dopiero później, po presji politycznej i publicznej, rząd skierował sprawę do TSUE. Polska skargę wniosła 10 maja, już po tym, jak umowa zaczęła obowiązywać, a więc zdecydowanie za późno" – napisał jeden z liderów PiS, Przemysław Czarnek.

"Dziś TSUE odrzuca wniosek o zawieszenie stosowania umowy. I to jest najważniejszy fakt: umowa UE–Mercosur, przed której skutkami dla polskiego rolnictwa ostrzegaliśmy, została przyjęta za rządów obecnej koalicji. Rolnicy nie potrzebują pozorowanych działań i spóźnionych skarg. Potrzebowali rządu, który skutecznie zablokuje tę umowę, zanim zacznie obowiązywać" – dodał parlamentarzysta.

Gembicka: Tak "śpieszył" się rząd Tuska

"Przypomnijmy, że Rząd Tuska tak się «spieszył», żeby tę umowę zablokować, że złożył skargę dopiero 10 maja — dziewięć dni po tym, jak umowa zaczęła być tymczasowo stosowana. Tak wygląda obrona interesów rolników w ich wykonaniu" – skomentowała zajmująca się rolnictwem poseł Anna Gembicka z tego samego ugrupowania.

Bryłka: Przypominam, że Komisja Europejska złamała procedury ratyfikacyjne

Głos zabrała także Anna Bryłka, która mocno zwalczała umowę i robiła, co mogła, by informować media i społeczeństwo o niebezpieczeństwa z niej wynikających.

"TSUE odrzucił wniosek Polski ws. środka zabezpieczającego w postaci zawieszenia tymczasowego stosowania umowy handlowej z Mercosur. Przypominam, że Komisja Europejska złamała procedury ratyfikacyjne, po pierwsze dzieląc umowę na dwie części, co miało przyspieszyć finalizację umowy i głosowanie części handlowej kwalifikowaną większością w Radzie UE przy udziale Parlamentu Europejskiego. Po drugie tymczasowe wejście w życie umowy 1 maja 2026 roku odbyło się bez udziału Parlamentu Europejskiego i to pomimo tego, że w styczniu umowa głosami posłów została skierowana do TSUE, aby ten zbadał zgodność z traktatami" – napisała europoseł Konfederacji.

TSUE odrzucił wniosek Polski

Przypomnijmy, że Polska wniosła skargę do tej unijnej instytucji w maju. Warszawa chciała zastosowanie środka tymczasowego w postaci zawieszenia wykonania decyzji Radu UE o szybszym dopuszczeniu porozumienia z państwami Ameryki Południowej. Rządzący w Warszawie próbowali w ten sposób zablokować porozumienie, które szkodzi polskim i europejskim rolnikom.

"Polska nie wykazała dostatecznie, że wykonanie decyzji Rady dopuszczającej tymczasowe stosowanie tej umowy może spowodować poważną i nieodwracalną szkodę" – oznajmił TSUE w swoim komunikacie.

Tymczasowe stosowanie Umowy przejściowej w sprawie handlu pomiędzy Unią i krajami Mercosur obowiązuje od 1 maja 2026 roku. Jego założeniem jest zniesienie ceł na ok. 90 procent towarów pochodzących z importu z Ameryki Południowej.

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