Tyle Polacy oddali organizacjom. Rekordowa kwota

To o blisko 329 mln zł więcej niż rok temu. 1,5 proc. podatku przekazało ponad 17,2 mln podatników, czyli o prawie 1 mln więcej niż w ubiegłym roku.
"W tym roku przeciętna kwota przekazywanych wpłat wyniosła 151 zł. Z rozliczeń podatkowych za 2025 rok największe kwoty z tytułu 1,5 proc. podatku trafiły na rachunki bankowe organizacji:
Fundacja Dzieciom 'Zdążyć z Pomocą' (406 577 904,79 zł),
Fundacja Siepomaga (254 646 701,96),
Fundacja Avalon (121 369 033,06 zł)" – czytamy w komunikacie.
Skąd pochodziły pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego?
Środki z tytułu 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za 2025 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak w roku ubiegłym, zostały przekazane na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z tytułu:
– podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego według skali podatkowej, w tym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),
– podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19 proc. (PIT-36L, PIT-36LS),
– podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),
– podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),
– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),
– dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).
oraz wykazanych w oświadczeniu o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) w przypadku podatników uzyskujących dochody jedynie za pośrednictwem organu rentowego, wymieniono.
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