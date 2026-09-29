Tyle Polacy oddali organizacjom. Rekordowa kwota

To o blisko 329 mln zł więcej niż rok temu. 1,5 proc. podatku przekazało ponad 17,2 mln podatników, czyli o prawie 1 mln więcej niż w ubiegłym roku.

"W tym roku przeciętna kwota przekazywanych wpłat wyniosła 151 zł. Z rozliczeń podatkowych za 2025 rok największe kwoty z tytułu 1,5 proc. podatku trafiły na rachunki bankowe organizacji:

Fundacja Dzieciom 'Zdążyć z Pomocą' (406 577 904,79 zł),

Fundacja Siepomaga (254 646 701,96),

Fundacja Avalon (121 369 033,06 zł)" – czytamy w komunikacie.

Skąd pochodziły pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Środki z tytułu 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za 2025 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak w roku ubiegłym, zostały przekazane na podstawie wniosków podatników zawartych w zeznaniach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, z tytułu:

– podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego według skali podatkowej, w tym od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36, PIT-36S, PIT-37),

– podatku dochodowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19 proc. (PIT-36L, PIT-36LS),

– podatku od dochodów z zysków kapitałowych (PIT-38),

– podatku od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39),

– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28, PIT-28S),

– dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC).

oraz wykazanych w oświadczeniu o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) w przypadku podatników uzyskujących dochody jedynie za pośrednictwem organu rentowego, wymieniono.

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