Ważne informacje ws. zbiórki Łatwoganga. Jest potwierdzenie Ministerstwa Finansów

Ponad 280 milionów złotych – tyle zasiliło konto fundacji Cancer Figters dzięki rekordowej zbiórce zorganizowanej w kwietniu przez polskiego influencera Łatwoganga. W tle sprawy pojawiły się kwestie podatkowe. Okazuje się, że fundacja nie będzie musiała płacić podatku CIT od otrzymanej kwoty. Informację tę potwierdziło w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej Ministerstwo Finansów.

Co z podatkiem od zbiórki Łatwoganga?

Resort zwrócił uwagę, że według przepisów ustawy o podatku od osób prawnych, dochody uzyskiwane przez organizacje pozarządowe, w tym te będące organizacją pożytku publicznego, mogą "podlegać co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT". Wolne od podatku, jak czytamy, są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Ze wskazanego zwolnienia podatkowego może skorzystać każda organizacja pozarządowa, w tym fundacja, której działalność wpisuje się w taki zakres przedmiotowy. Kluczowe jest jednak – podkreśliło ministerstwo – jednoznaczne określenie w statucie celów organizacji. Cele te, jak wskazano, nie zawsze muszą być głównymi celami działalności danej organizacji. Resort podkreślił też, że podmioty mające status organizacji pożytku publicznego – a fundacja Cancer Fighters posiada ten status – mogą skorzystać z dedykowanego zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT. W jego myśl, "wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej".

"Podsumowując, podatnik będący fundacją, której celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, może skorzystać (spełnieniu określonych w przepisach warunków) ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lub pkt 6c (jeżeli posiada status OPP) ustawy CIT" – czytamy.

Dobre informacje płyną również dla osób, które zdecydowały się wesprzeć zbiórkę Łatwoganga. Jak bowiem wynika z informacji przekazanych agencji przez Ministerstwo Finansów, istnieje możliwość odliczenia tych darowizn od podatku. Postawą do takiego działania są tu przepisy ustaw o PIT oraz o CIT, dotyczących darowizn przekazanych organizacjom pozarządowym.

Historyczna zbiórka. Łatwogangowi udało się zebrać ponad 282 miliony złotych

Sportowcy, influencerzy, muzycy, aktorzy, przedsiębiorcy oraz zwykli Polacy włączyli się w akcję zorganizowaną przez youtubera Łatwoganga, który od 17 do 26 kwietnia prowadził transmisję na żywo, podczas której zbierał fundusze dla Fundacji Cancer Fighters, na leczenie dzieci chorych onkologicznie. Podczas historycznej zbiórki udało się zebrać ponad 282 mln zł, a ponad 3,6 mln zł zostało już przekazane 54 podopiecznym.

