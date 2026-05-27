"Przeszła samą siebie". Bosak krytykuje minister

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ustawy zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Ponadto będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.

Konfederacja domaga się dymisji minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

Bosak: Kompromitujące uwieńczenie całej kompromitującej kariery

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak zaznaczył polityk Konfederacji, "projekt o dopłatach do składek artystów to kompromitujące uwieńczenie całej kompromitującej kariery ministerialnej pani Cienkowskiej".

"Od dnia objęcia funkcji towarzyszą jej kolejne afery:

– podwyższanie rozporządzeniem opłaty reprograficznej,

– stypendium na "poezję aborcyjną" pana Kapeli,

– ujawnienie sygnalistki z Instytutu Pileckiego,

– wymuszanie szantażem finansowym na podlaskim sejmiku wycofania się ze sprzeciwu wobec paktu migracyjnego,

– przyznawanie absurdalnych dofinansowań na przejawy obscenicznej pseudosztuki..." – czytamy we wpisie parlamentarzysty.

Bosak stwierdził, że "listę skandali można ciągnąć długo".

Wicemarszałek Sejmu: Minister Cienkowska – do dymisji!

"Pani minister przeszła jednak samą siebie swoim projektem o dopłatach do składek artystów. Ministerstwo proponuje stworzenie mechanizmu, w którym Polacy zarabiający płacę minimalną będą zrzucać się na emerytury między innymi dla tych artystów, którzy zarabiają obecnie znacznie więcej od nich i w dodatku płacą znacznie niższe podatki i zerowe składki. To absurdalne, niesprawiedliwe i niekonstytucyjne" – czytamy we wpisie polityka.

twitter

Wicemarszałek Sejmu zwraca uwagę, że "do przydzielania tych dofinansowań stworzony ma zostać kolejny przerośnięty aparat biurokratyczny – setki nowych etatów w radzie programowej, komitecie opiniującym i ministerstwie". "Płacenie setek złotych za ocenienie jednego wniosku albo tysięcy złotych za udział w jednym posiedzeniu. Cały nowy paśnik dla politycznych nominatów" – wskazuje Bosak.

"Tak bezczelnego skoku na pieniądze Polaków nie można tolerować. Minister Cienkowska – do dymisji!" – puentuje wicemarszałek Sejmu.