"Przeszła samą siebie". Bosak krytykuje minister
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie

"Przeszła samą siebie". Bosak krytykuje minister

Dodano: 
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja)
Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja) Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Minister kultury Marta Cienkowska chce dopłat do składek emerytalnych dla artystów. Propozycję skrytykował Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu nazwał propozycję "bezczelnym skokiem na pieniądze Polaków".

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ustawy zakłada, że artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS. Ponadto będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych oraz urlopów macierzyńskich, a także z pomocy przy zmianie zawodu.

Konfederacja domaga się dymisji minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

Bosak: Kompromitujące uwieńczenie całej kompromitującej kariery

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak zaznaczył polityk Konfederacji, "projekt o dopłatach do składek artystów to kompromitujące uwieńczenie całej kompromitującej kariery ministerialnej pani Cienkowskiej".

"Od dnia objęcia funkcji towarzyszą jej kolejne afery:

– podwyższanie rozporządzeniem opłaty reprograficznej,

– stypendium na "poezję aborcyjną" pana Kapeli,

– ujawnienie sygnalistki z Instytutu Pileckiego,

– wymuszanie szantażem finansowym na podlaskim sejmiku wycofania się ze sprzeciwu wobec paktu migracyjnego,

– przyznawanie absurdalnych dofinansowań na przejawy obscenicznej pseudosztuki..." – czytamy we wpisie parlamentarzysty.

Bosak stwierdził, że "listę skandali można ciągnąć długo".

Wicemarszałek Sejmu: Minister Cienkowska – do dymisji!

"Pani minister przeszła jednak samą siebie swoim projektem o dopłatach do składek artystów. Ministerstwo proponuje stworzenie mechanizmu, w którym Polacy zarabiający płacę minimalną będą zrzucać się na emerytury między innymi dla tych artystów, którzy zarabiają obecnie znacznie więcej od nich i w dodatku płacą znacznie niższe podatki i zerowe składki. To absurdalne, niesprawiedliwe i niekonstytucyjne" – czytamy we wpisie polityka.

twitter

Wicemarszałek Sejmu zwraca uwagę, że "do przydzielania tych dofinansowań stworzony ma zostać kolejny przerośnięty aparat biurokratyczny – setki nowych etatów w radzie programowej, komitecie opiniującym i ministerstwie". "Płacenie setek złotych za ocenienie jednego wniosku albo tysięcy złotych za udział w jednym posiedzeniu. Cały nowy paśnik dla politycznych nominatów" – wskazuje Bosak.

"Tak bezczelnego skoku na pieniądze Polaków nie można tolerować. Minister Cienkowska – do dymisji!" – puentuje wicemarszałek Sejmu.

Źródło: X / gov.pl, DoRzeczy.pl
Czytaj także