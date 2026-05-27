Skandaliczna zmiana w ustawie o artystach. Stanowski: Autor powinien być zaprezentowany publicznie

Rząd przyjął projekt ustawy o dopłacaniu z budżetu państwa, czyli z podatków do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla osób wykonujących zawód artystyczny, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Jak czytamy na stronie rządowej, projekt został przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "wspólnie ze środowiskiem artystycznym". Uzasadniając projekt minister Marta Cienkowska powiedziała, że "to jeden z najważniejszych kroków dla środowiska artystycznego od ponad trzech dekad".

Bulwersująca poprawka. Wszyscy zapłacimy

Tymczasem do projektu ustawy wprowadzono poprawkę. Zmiana dotyczy zaledwie jednego słowa, ale przez ten wyraz sens całego zapisu się zmienia, a podatnicy muszą ponieść znacznie wyższe koszty. Krzysztof Stanowski zwrócił się w tej sprawie do Marty Cienkowskiej. Dziennikarz i szef Kanału Zero pyta, kto odpowiada za ten zapis.

"Czy dowiemy się kto w 2025 roku zmienił założenia ustawy o artystach zaprezentowane w 2024 roku i dopisał słowo jedno słowo ("dwunastokrotność"), zmieniając cały sens i ideę? Wcześniej mieliśmy dopłacić do składek artystów żyjących w nędzy, żeby mieli takie emerytury, jakby zarabiali pensję minimalną. Teraz wszyscy ludzie, którzy zarabiają pensję minimalną, mają dopłacać tym artystom, którzy zarabiają powyżej pensji minimalnej. Autor tego jednego słowa powinien chyba być zaprezentowany publicznie" – napisał Stanowski.

Dopłaty będą ustalane administracyjnie na dany rok i regularnie weryfikowane w taki sposób, by wsparcie trafiało do osób spełniających warunki określone w ustawie.

W toku prac nad projektem zrezygnowano z utworzenia Instytutu Artysty Zawodowego. Zadania związane z przyznawaniem statusu artysty zawodowego ma przejąć Centrum Edukacji i Pracy Artystycznej, które powstanie po przekształceniu obecnego Centrum Edukacji Artystycznej.

Dopłata będzie przyznawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potwierdzeniu, że dana osoba spełnia ustawowe warunki dochodowe.

Projekt obejmuje także rozwiązania dla artystów zawodowych, którzy kończą działalność artystyczną wcześniej i potrzebują wsparcia w zmianie zawodu. Ustawa ma wprowadzić podstawę prawną do uruchamiania programów rządowych lub resortowych pomagających w przekwalifikowaniu.

