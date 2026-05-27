Traktat Polski z Wielką Brytanią. Tusk: Sojusz wiarygodny

Dziś rządzący Polską i Wielką Brytanią podpiszą traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obrony. O przedmiotowych postanowieniach niewiele wiadomo. Donald Tusk zapowiedział, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.

Przed wylotem do Londynu premier Donald Tusk udzielił wypowiedzi dla mediów. W przemówieniu szef rząd wyraził swoją opinię w w kontekście wiarygodności sojuszników. Za wiarygodnych uważa Anglików. Polityk ponownie mówił też o redukcji amerykańskich sił w Europie.

"Historia nas uczy". Tusk: Sojusz z Wielką Brytanią wiarygodny

– Historia nas uczy, a geografia nas poczuwa w sposób wyjątkowo bolesny, że Polska musi budować sojusze wiarygodne i takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów. Sojusze, z których będą wynikały praktyczne działania przed ewentualnym konfliktem, tak aby właśnie uniknąć bezpośredniego zagrożenia i taki charakter ma traktat między Polską a Wielką Brytanią – oznajmił lider Koalicji Obywatelskiej na briefingu prasowym.

– Bardzo polskiej stronie zależało na tym, aby ten nowy traktat spełniał dwa wymagania – pierwsze, żeby wynosił relacje polsko-brytyjskie na ten maksymalny, najwyższy możliwy poziom, jaki przewiduje dyplomacja i polityka międzynarodowa i żeby był skoncentrowany właśnie na obronności i bezpieczeństwie i dlatego ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej, w przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo – podkreślił Tusk.

Premier: To nie traktat zamiast NATO

Polityk zapewniał, że traktat z Anglikami nie jest "zamiast", ani "obok" NATO. – Polska i Wielka Brytania bardzo serio traktują zapowiedzi i to przyjmujemy je do wiadomości, trzeba je przyjmować do wiadomości w sposób taki przygotowany, że USA będą tak czy inaczej będą swoją obecność w Europie redukowały. Nie jest to niespodzianka, tylko ci, którzy zamykali oczy i udawali, że nie widzą, co się dzieje na świecie, usiłowali zamazać tę rzeczywistość – kontynuował Tusk.

– Traktat z Wielką Brytanią podpisujemy świadomi, obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym, dla Polski, Wielkiej Brytanii, dla NATO, jest Rosja, a więc nasza współpraca, brytyjsko-polska, ale także w obszarze NATO, powinna zgodnie z duchem tego traktatu, być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski, innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego – dodał premier.

