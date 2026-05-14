Ambasador Berger: Polska i Niemcy podpiszą porozumienie obronne

Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger powiedział podczas konferencji Impact w Poznaniu, że 17 czerwca Niemcy i Polska zawrą porozumienie obronne. Szczegółów i informacji na temat podstawy prawnej planowanego porozumienia na razie nie ma. Wiadomo, że zamiar podpisania umowy w tym terminie potwierdził Polskiej Agencji Prasowej wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Ambasador Niemiec: Będzie porozumienie obronne z Polską

Berger powiedział, że w związku z 35-leciem obowiązującego obecnie traktatu o sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku, podpisane zostanie porozumienie obronne pomiędzy Warszawą a Berlinem, które obecnie jest w toku negocjacji.

Przypomnijmy, że 17 czerwca 1991 roku kanclerz Helmut Kohl i polski premier Jan Krzysztof Bielecki podpisali traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Niemcami a Polską.

Niemiecki dyplomata przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że trwają negocjacje, ale porozumienie ma stworzyć ramy prawne dla "już świetnej współpracy w obszarze obronnym".

17 czerwca forum w Berlinie

Na 17 czerwca w Berlinie w siedzibie niemieckiego MSZ-u zaplanowane zostało Forum Polsko-Niemieckie 2026, organizowane w tym roku pod hasłem "Sąsiedztwo w czasach zmian. 35 lat współpracy polsko-niemieckiej". Według informacji PAP udział w tym wydarzeniu planuje m.in. wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.

O ambasadorze Bergerze zrobiło się w Polsce głośno w lutym, kiedy obserwował debatę w polskim Sejmie na temat pożyczek w ramach SAFE i wyraził swoje niezadowolenie, że wokół kredytu pojawiły się "zaskakujące kontrowersje".

