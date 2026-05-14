Ekspansja fast food w Polsce. Nowa sieć wejdzie na rynek

W Polsce sieć zamierza postawić na swoje najbardziej rozpoznawalne produkty. Do zakupienia będą między innymi dania takie jak tacos, burrito oraz quesadilla.

Firma zapowiada, że nie skończy na jednej lokalizacji i planuje dalszy rozwój w kolejnych miastach. Na razie jednak nie ujawniono, które miejsca zostaną wybrane w pierwszej kolejności. Sprawne wejście marki na polski rynek na zapewnić współpraca z AmRest.Jest to jedna z największych firm gastronomicznych w Europie, zarządzająca sieciami restauracji i kawiarni. Spółka odpowiada za rozwój oraz prowadzenie znanych marek restauracyjnych w wielu krajach Europy i Azji.

Taco Bell wchodzi na polski rynek

Amerykańska firma gastronomiczna planuje wprowadzić do polskiego menu swoje flagowe pozycje, w tym między innymi Crunchwrap Supreme, czyli zapiekaną tortillę w charakterystycznym sześciokątnym kształcie, a także Doritos Locos Tacos. Wśród napojów będzie Mountain Dew Baja Blast, turkusowy napój o limonkowym smaku. Menu sieci bazuje głównie na amerykańskich interpretacjach kuchni meksykańskiej. Dominują w nim tortille pszenne i kukurydziane, doprawione mięso mielone, fasola, ser, sałata oraz pomidory. W menu dostępne mają być również propozycje wegetariańskie.

W USA i Europie marka kieruje swoją ofertę także do osób szukających tzw. "czwartego posiłku", czyli późnowieczornych przekąsek. Z tego powodu wiele restauracji działa do późnych godzin nocnych, a część nawet do 2:00 nad ranem.

Poza Stanami Zjednoczonymi Taco Bell działa w 37 krajach. Według danych firmy sieć obsługuje tygodniowo nawet 40 milionów klientów.

