Legenda nie skomentuje meczów mundialu w TVP. "Jestem konsekwentny"

Kilka dni temu TVP Sport opublikowało listę komentatorów, którzy będą relacjonowali mecze tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej. Największą kontrowersją był brak Dariusza Szpakowskiego. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym legendarny komentator sportowy przekazał "ważny komunikat".

– Bardzo dziękuję za liczne komentarze, a także wiadomości po informacji ogłoszonej przez Telewizję Polską, że nie będę komentował mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Jestem konsekwentny. Po niebotycznym, fenomenalnym, zjawiskowym finale marzeń w Katarze, czyli Argentyna – Francja, pożegnałem się z komentowaniem mundiali – oznajmił.

Szpakowski: Czas na młodych

– Ale wtedy, po tym meczu, powiedziałem również, że od czasu do czasu chciałbym skomentować spotkanie choćby polskiej reprezentacji. Może miałbym inne zdanie, gdyby Polacy grali na tych mistrzostwach świata, ale nie ma co wracać do przeszłości. Jest jak jest – stwierdził Dariusz Szpakowski.

– Zapraszam do oglądania meczów w Telewizji Polskiej, bo tylko ona ma wyłączność na mistrzostwa świata w Stanach, Meksyku i Kanadzie. Bądźcie państwo z nami, posłuchajcie młodych, bo czas na młodych. Natomiast ja zachęcam do oglądania naszych mediów społecznościowych, a także mojego Instagrama, gdzie parę ciekawostek z mundiali będę starał się przemycić – skwitował znany komentator.

Wśród komentatorów TVP na mistrzostwa świata znaleźli się m.in.: Mateusz Borek, Jacek Laskowski, Maciej Iwański, Sławomir Kwiatkowski, Marcin Feddek, Szymon Borczuch, Hubert Bugaj, Aleksander Roj, Grzegorz Mielcarski, Robert Podoliński oraz Radosław Gilewicz.

Tegoroczny mundial, po raz pierwszy z udziałem aż 48 reprezentacji, odbędzie się od 11 czerwca do 19 lipca. Na turnieju zabraknie reprezentacji Polski, która w finale baraży przegrała ze Szwecją 2:3.

