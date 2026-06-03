Boże Ciało w Warszawie. Centralna procesja przejdzie z Archikatedry na Plac Piłsudskiego

Procesja przejdzie z bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ul. Świętojańską, placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem, ul. Królewską na pl. Piłsudskiego. Najświętszy Sakrament będzie niesiony w zabytkowej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża, a ochraniać go będzie baldachim z parafii archikatedralnej. Przy każdym z ołtarzy zostanie odczytana Ewangelia.

Z archikatedry do pierwszego ołtarza monstrancję poniesie abp Adrian Galbas, do drugiego ołtarza – bp Michał Janocha, a do trzeciego ołtarza bp Rafał Markowski. Do czwartego ołtarza biskup polowy Wiesław Lechowicz w asyście generałów Wojska Polskiego.

Ołtarze, które zostaną wzniesione przy kościele akademickim św. Anny, kościele seminaryjnym oraz kościele sióstr wizytek, zaprojektowały prof. dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska i mgr Marta Chodorek z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ołtarz na placu Piłsudskiego przygotowuje Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.

Pierwszy ołtarz

W kompozycji pierwszego ołtarza przy kościele akademickim św. Anny wykorzystano dwa freski Benozzo Gozzoliego: Kazanie do ptaków i Najdroższa Krew Chrystusa, znajdujących się w dawnym kościele św. Franciszka w Montefalco. Świątynia ta pełni obecnie funkcję muzeum miejskiego Museo Civico di Montefalco z wyeksponowanym w absydzie cyklem dwunastu malowideł, przedstawiających sceny z życia św. Franciszka z Asyżu.

Benozzo Gozzoli, uczeń bł. Fra Angelico, to malarz wczesnorenesansowy, który ukończył freski w Montefalco w 1452 roku. Umieszczone w zwieńczeniu kompozycji daty „1226–2026” upamiętniają 800. rocznicę śmierci św. Franciszka. Brązowa kolorystyka tła nawiązuje do koloru franciszkańskiego habitu oraz symbolizuje cnoty szczególnie związane z duchowością franciszkańską: pokorę, prostotę i ubóstwo.

Ołtarz zbuduje Duszpasterstwo Akademickie św. Anny, a oprawę muzyczną zapewni Chór Akademicki św. Anny i Warszawski Chór Międzyuczelniany.

Drugi ołtarz

Tło drugiego ołtarza przy kościele seminaryjnym przedstawia fresk nazywany Komunią apostołów, namalowany około roku 1440 przez bł. Fra Angelico. Oryginał znajduje się w klasztorze San Marco we Florencji, w celi nr 35 w części przeznaczonej dla braci konwersów.

Kompozycje tła dopełniają herby warszawskich Cechów Rzemieślniczych. Z boku umieszczono podobiznę św. Franciszka z Asyżu z XIII-wiecznego sanktuarium Panagia Kera na Krecie i słowa bł. Carla Acutisa o Eucharystii.

Ołtarz zbudują rzemieślnicy, a za oprawę muzyczną będzie odpowiadać Warszawski Chór Papieski im. św. Jana Pawła II.

Trzeci ołtarz

Trzeci ołtarz przy kościele sióstr wizytek przedstawia sceny Zesłanie Ducha Świętego (Pentecoste) z cyklu Życie Chrystusa. Obraz autorstwa Giotta di Bondone, malowany w technice tempery na desce, był kiedyś własnością bratanka króla, księcia Stanisława Poniatowskiego. Obecnie dzieło znajduje się w kolekcji National Gallery w Londynie.

Nad kompozycją umieszczono fragment Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Z boku ołtarza umieszczono logo V Synodu Archidiecezji Warszawskiej i wizerunek św. Franciszka.

Ołtarz zbudują Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, a oprawę muzyczną zapewni Chór Archikatedry Warszawskiej.

Czwarty ołtarz

Centralną część czwartego ołtarza na pl. Piłsudskiego stanowi symbolika nowej odznaki pamiątkowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, wprowadzonej decyzją Ministra Obrony Narodowej. Jest to pierwszy w historii oficjalny znak Duszpasterstwa Polowego w Polsce.

Kompozycja ołtarza nawiązuje swoją kolorystyką i formą do sztandaru Wojska Polskiego, harmonijnie łącząc symbole narodowe i religijne. W centrum umieszczono najważniejszy znak uroczystości Bożego Ciała – rozpromienioną Hostię, przypominającą o rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Otacza ją element zaczerpnięty z odznaki Ordynariatu Polowego. Jego podstawę stanowi krzyż inspirowany pasyjką księdza Ignacego Skorupki – kapelana Wojska Polskiego, który oddał życie podczas Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. Karminowa barwa krzyża przypomina o męczeńskiej krwi Chrystusa i ofierze tych, którzy służą Bogu i Ojczyźnie. Zwieńczenie krzyża stanowi złota korona, symbol królewskiej godności Chrystusa oraz opieki Matki Bożej nad narodem polskim.

W podstawę krzyża wpisana została złota litera „M”, oznaczająca Maryję – Królową Polski i Hetmankę Żołnierza Polskiego. W górnej części widoczne są złote języki ognia, symbolizujące obecność i działanie Ducha Świętego. W dolnej części znajduje się złota tarcza amazonek – historyczny element wojskowej symboliki.

Całość tworzy kompozycję przywodzącą na myśl sylwetkę orła wojskowego, znaku siły, wierności i służby Rzeczypospolitej. Dodatkowym elementem odznaki jest dewiza „Deo et Patriae” – „Bogu i Ojczyźnie”, która od wieków wyraża ideały przyświecające polskim żołnierzom i kapelanom wojskowym.

Ołtarz przypomina, że źródłem wszelkiej służby, poświęcenia i miłości do Ojczyzny jest Chrystus obecny w Eucharystii, a wiara i patriotyzm od pokoleń stanowią fundament duchowego dziedzictwa naszego narodu.

Ołtarz zbuduje Wojsko Polskie, a oprawę muzyczną zapewni Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Przy czwartym ołtarzu kazanie wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

Na zakończenie procesji uczestnicy odśpiewają dziękczynne “Te Deum”, a po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem nastąpi zakończenie procesji.

Bezpośrednio po zakończeniu procesji na pl. Piłsudskiego zostanie odprawiona Msza Święta dla tych, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Eucharystii w Archikatedrze Warszawskiej.

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