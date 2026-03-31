Mundial nie dla nas. Reprezentacja Polski przegrywa ze Szwecją

Reprezentacja Polski pokonała w ubiegły czwartek Albanię 2:1. Spotkanie odbyło się na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na trybunach zgromadziło się ponad 56 tys. kibiców. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Albańczyków 1:0. Na szczęście po przerwie biało-czerwoni wyszli na boisko z nową energią i od pierwszych minut drugiej połowy walczyli o odrobienie strat. Najpierw, w 63 minucie nasz kapitan Robert Lewandowski doprowadził do wyrównania. 10 minut później Piotr Zieliński pięknym strzałem z dystansu dał nam prowadzenie 2:1.

Wygrana nad Albanią pozwoliła nam zagrać w finale baraży o udział w tegorocznych mistrzostwach świata. We wtorek zmierzyliśmy się na wyjeździe ze Szwecją, która w swoim spotkaniu półfinałowym pokonała Ukrainę 3:1.

Szwecja – Polska 3:2

W porównaniu do spotkania z Albanią trener Jan Urban dokonał trzech zmian. Do wyjściowego składu wrócił Nicola Zalewski, który w czwartkowym meczu pauzował za kartki. W "jedenastce" pojawili się również Przemysław Wiśniewski oraz Karol Świderski.

Wyjściowy skład reprezentacji Polski: Kamil Grabara – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Jakub Kamiński, Karol Świderski – Robert Lewandowski.

Wyjściowy skład reprezentacji Szwecji: Kristoffer Nordfeldt – Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelöf – Daniel Svensson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Gabriel Gudmundsson – Anthony Elanga, Benjamin Nygren – Victor Gyökeres.

W 19 minucie spotkania wynik, po fantastycznej zespołowej akcji Szwedów, otworzył Anthony Elanga. Piłkarz Newcastle United wbiegł na wolne pole, gdzie otrzymał efektowne podanie od Yasina Ayariego, po czym pięknym strzałem w lewy górny róg bramki pokonał Kamila Grabarę.

W 33 minucie doszło do wyrównania. Nicola Zalewski zszedł z lewej strony boiska do środka i uderzył z 15 metrów. Strzał ewidentnie zaskoczył bramkarza rywali.

Z prowadzenia nie cieszyliśmy się długo. W 44 minucie Szwecja ponownie wyszła na prowadzenie, wykorzystując rzut wolny. Po dośrodkowaniu Benjamina Nygrena z prawej strony boiska Gustaf Lagerbielke uprzedził Grabarę i głową skierował piłkę do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1.

Biało-czerwoni dobrze weszli w drugą połowę. W 55 minucie znowu doprowadziliśmy do remisu. Matty Cash wrzucił piłkę w pole karne, Jakub Kamiński zgrał głową, Nicola Zalewski posłał futbolówkę wzdłuż bramki, a Karol Świderski skierował ją do siatki z bliskiej odległości. Sytuację analizował jeszcze VAR, ale ostatecznie sędzia uznał gola.

Niestety w 88 minucie Szwecja trzeci raz w tym meczu wyszła na prowadzenie. Po ogromnym zamieszaniu w naszym polu karnym Viktor Gyoekeres strzałem z bliskiej odległości pokonał Grabarę. Wynik nie uległ już zmianie, co oznacza, że z awansu na mundial cieszą się Szwedzi.

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem aż 48 reprezentacji, odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca. Gospodarzami turnieju będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk. Szwecja zagra w grupie z Tunezją, Holandią i Japonią.

