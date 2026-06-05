Błażej Czarnecki nie żyje. Były siatkarz zginął w katastrofie lotniczej

Informację o śmierci sportowca przekazały związane z nim kluby sportowe oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Czarnecki w przeszłości reprezentował barwy m.in. LUK Lublin, CHKS Chełm, Czarnych Radom, Avii Świdnik i MTS Międzyrzec Podlaski. Grał na pozycji przyjmującego.

Według mediów śmigłowiec, którym pilotował Czarnecki, zniknął z radarów w nocy ze środy na czwartek (4 czerwca). Akcja poszukiwawcza prowadzona była w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

Wrak maszyny odnaleziono na zalesionym zboczu góry Lubogoszcz koło Kasiny Wielkiej (Beskid Wyspowy). W miejscu katastrofy znaleziono ciało pilota.

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Błażej Czarnecki nie żyje. Były siatkarz miał 30 lat

Policja potwierdziła, że ofiara to 30-letni obywatel Polski. Na obecnym etapie nie są znane przyczyny wypadku. Sprawę badają śledczy i służby odpowiedzialne za wyjaśnianie zdarzeń lotniczych.

Czarnecki zakończył karierę sportową w 2023 r. i poświęcił się lotnictwu, które – jak podkreślają jego znajomi i byli klubowi koledzy – było jego drugą wielką pasją. Był wykwalifikowanym pilotem i rozwijał się zawodowo w branży lotniczej.

Po informacji o jego śmierci liczne kondolencje napłynęły ze środowiska siatkarskiego. Klub Avia Świdnik przypomniał, że przez wiele lat był związany z zespołem i należał do grona zawodników szczególnie cenionych przez kibiców. Również CHKS Chełm pożegnał byłego zawodnika, składając wyrazy współczucia jego rodzinie i bliskim.

Prezydent Chełma Jakub Banaszek przekazał kondolencje rodzinie zmarłego, zwracając się szczególnie do ojca Błażeja Czarneckiego, Sławomira Czarneckiego, byłego trenera związanego z chełmską siatkówką.