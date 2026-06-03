Polska zremisowała z Nigerią. Gol 18-latka

W środę (3 czerwca) piłkarska reprezentacja Polski rozegrała swój jubileuszowy, 50. mecz na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Biało-czerwoni rozpoczęli towarzyskie starcie z Nigerią w następującym składzie: Kamil Grabara – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Kacper Potulski – Jakub Kamiński, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Karol Świderski.

Polska – Nigeria 2:2. Bramka Potulskiego

Wynik spotkania otworzyła w 24 minucie Nigeria. Początkowo sędzia odgwizdał spalonego, jednak po chwili wstrzymał grę, a sytuację przeanalizował system VAR. Powtórki wykazały, że piłkarz drużyny gości nie znajdował się na pozycji spalonej, dlatego arbiter uznał bramkę autorstwa Terema Moffiego.

Polacy doprowadzili do wyrównania tuż przed przerwą. Nicola Zalewski dośrodkował z rzutu rożnego w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się 18-letni Kacper Potulski, dla którego był to dopiero drugi mecz w narodowych barwach.

Kolejne gole padły w drugiej części spotkania. W 77 minucie jeden z Polaków zagrał piłkę ręką w polu karnym. "Jedenastkę" na bramkę zamienił Paul Onuachu.

Gdy wydawało się, że biało-czerwoni muszą się pogodzić z trzecią porażką z rzędu, w doliczonym czasie pięknego gola zza pola karnego strzelił Przemysław Wiśniewski.

Kolejne mecze podopieczni trenera Jana Urbana rozegrają dopiero jesienią, w ramach dywizji B Ligi Narodów. Polacy zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną (25 września) oraz Szwecją (28 września).

Wyjątkowy hołd dla Jacka Magiery

Kilka dni temu we Wrocławiu reprezentacja Polski przegrała, także w meczu towarzyskim, z Ukrainą 0:2. Przed spotkaniem minutą oklasków pożegnano zmarłego 10 kwietnia Jacka Magierę, który pełnił funkcję asystenta selekcjonera Jana Urbana. Taki sposób uczczenia pamięci polskiego szkoleniowca zaproponował spiker na stadionie.

Piłkarze już na rozgrzewce pojawili się w koszulkach z wizerunkiem Magiery. Trykot reprezentacji z nazwiskiem zmarłego trenera znalazł się również na ławce rezerwowych, w specjalnym miejscu. Z kolei na trybunach pojawiła się rodzina szkoleniowca: żona, dzieci i brat.

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