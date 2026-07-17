Spotkanie na temat Polski w Kijowie. Zełenski: Uzgodniliśmy kilka kluczowych kroków

Ukraiński prezydent zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o ustaleniach spotkania na temat relacji z Polską. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że priorytety Kijowa są jasne: dobre, równoprawne i wzajemnie korzystne relacje oparte na szacunku. Polityk przypomniał, że Polska udzieliła Ukrainie "znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji" za co naród ukraiński jest jej wdzięczny.

"Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę – w szczególności współpracę między wolnymi narodami naszego regionu. Dziękuję uczestnikom spotkania za ich inicjatywę i propozycje" – wskazał.

Co postanowiono w Kijowie

W trakcie spotkania uzgodniono kilka kroków. Pierwszy to, jak napisał Zełenski, podjęcie "decyzji na poziomie dyplomatycznym". Drugi – otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku.

"Po trzecie, zostaną podjęte decyzje w sprawie udzielenia znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, a wspólnie ze stroną polską musimy zapewnić większą zdolność do realizacji tych prac. Po czwarte, omówiliśmy możliwe formaty rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski" – wskazał Zełenski.

W końcu, jak napisał ukraiński prezydent, uzgodniono, że zostaną podjęte kroki zmierzające do "rozszerzenia" możliwości działania ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

"Proszę odpowiednich urzędników rządowych oraz odpowiednią komisję Rady Najwyższej Ukrainy o rozważenie zwiększenia wsparcia finansowego i innego dla Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Odpowiednie możliwości są niezbędne do właściwej reprezentacji interesów Ukrainy. Dziękuję wszystkim pracującym dla naszego państwa i naszego narodu" – podsumował Zełenski.

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