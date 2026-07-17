Skorumpowany były współpracownik Zełenskiego powraca? Odbył zaskakujace spotkanie

O spotkaniu, do którego miało dojść w czwartek wieczorem, informują źródła Ukraińskiej Prawdy wśród personelu wojskowego i organów ścigania

Spotkanie odbyło się w czasie dymisji ministra obrony Mychajły Fiodorowa i publicznego konfliktu między nim a naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandrem Syrskim.

Ukraińska Prawda zwróciła się do Andrija Jermaka z prośbą o komentarz i wysłała oficjalną prośbę do Oleksandra Syrskiego, jednak nie odpowiedzieli.

Fiodorow odwołany z funkcji ministra obrony Ukrainy

W czwartek były minister obrony Mychajło Fiodorow oświadczył, że Wołodymyr Zełenski nie zgodził się na zastąpienie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ołeksandra Syrskiego. Stwierdził, że wszystkie propozycje i inicjatywy ukraińskiego ministerstwa obrony dotyczące poprawy funkcjonowania sił zbrojnych spotkały się ze sprzeciwem.

W odpowiedzi na krytykę ze strony Mychajły Fiodorowa, Ołeksancr Syrskyj powiedział, że ma nadzieję pozostać na stanowisku.

Wołodymyr Zełenski przyznał, że Fiodorow i Syrski nie byli w stanie efektywnie współpracować i że problemy na polu walki, w brygadach wojskowych oraz związane z mobilizacją, pozostają nierozwiązane.

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że zaproponuje parlamentowi nominację Jewhena Chmary na stanowisko ministra obrony. Chmara, pełniący obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, został przez prezydenta wyznaczony do pełnienia obowiązków ministra obrony Ukrainy w tym okresie.

Protesty w Kijowie i innych miastach Ukrainy

Protesty przeciwko odwołaniu Fiodorowa odbywają się w pobliżu Kancelarii Prezydenta w Kijowie i w wielu innych miastach na Ukrainie. Protestujący wzywają władze do przywrócenia Fiodorowa na stanowisko w nowym rządzie i nieprzekazywania stanowiska ministra obrony Ihorowi Kłymence.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada ubiegłego roku służby antykorupcyjne dokonały przeszukania w biurze Andrija Jermaka. W konsekwencji akcji funkcjonariuszy NABU i SAP były szef biura prezydenta Zełenskiego podał się do dymisji. Jermak to jedna z najważniejszych postaci na politycznej scenie Ukrainy.

Byłemu szefowi kancelarii prezydenta Ukrainy postawiono zarzuty z kodeksu karnego Ukrainy, dotyczące legalizacji (prania) majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa. Do domniemanego prania 460 milionów UAH (około 10,5 miliona dolarów) miało dojść podczas budowy luksusowego kompleksu mieszkaniowego Dynastia w Kozynie pod Kijowem. Według śledczych, część środków wykorzystanych na budowę mogła pochodzić z korupcyjnych procederów w Energoatomie. Następnie sąd wydał nakaz aresztowania Jermaka. Zastrzegł, że będzie mógł on jednak wyjść na wolność, jeśli płaci kaucję w wysokości 140 mln hrywien, czyli 11,5 miliona zł. W połowie maja Andrij Jermak wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji.