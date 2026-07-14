Kiepska sytuacja mieszkaniowa. Polacy mówią wprost

Zapytani o największe przeszkody w dostępie do mieszkania, badani najczęściej wskazują wysokie ceny nieruchomości (61 proc.), wysokie koszty kredytu hipotecznego (32 proc.) i brak zdolności kredytowej (27 proc.), podano.

Zakup mieszkania nieosiągalny dla wielu Polaków

"Wysokie ceny mieszkań, koszty kredytu i wymagania zdolności kredytowej sprawiają, że dla coraz większej grupy Polaków zakup własnego lokalu staje się decyzją odkładaną w czasie lub nieosiągalną. To nie jest kwestia preferencji – to kwestia realiów rynkowych. Profesjonalny najem może być w tej sytuacji nie alternatywą, lecz realną odpowiedzią mieszkaniową – z wieloletnią umową, jasnymi zasadami i kosztem dopasowanym do możliwości najemcy. Tak rozumiemy rolę marki naj m, którą wprowadziliśmy na rynek w czerwcu 2026 roku" – powiedział prezes PFR Nieruchomości Grzegorz Tomaszewski, cytowany w komunikacie.

Wzrosty cen mieszkań i ograniczona zdolność kredytowa to długofalowy trend, który zmienia sposób, w jaki Polacy myślą o mieszkaniu. Coraz większa grupa, szczególnie wśród osób młodych, decyduje się odłożyć zakup własnego lokalu lub porzucić ten plan zupełnie. W tej sytuacji rola profesjonalnego najmu wykracza poza prostą ofertę rynkową, a staje się jedną z odpowiedzi na pytanie, jak Polacy będą mieszkać w nadchodzących dekadach, wskazano także w materiale.

Chcą mieszkać latami, ale bez zaciągania kredytu

"Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, że taka zmiana jest możliwa. W Niemczech ponad ok. 53 proc., a w Austrii ok. 43 proc. mieszkańców wynajmuje mieszkanie, świadomie wybierając najem jako stabilną i bezpieczną formę zamieszkania. Polska, gdzie odsetek właścicieli mieszkań sięga 87 proc., znajduje się dziś po drugiej stronie tej skali, ale realia ekonomiczne stopniowo przybliżają nas do europejskiego modelu. Tworzy się nowa kategoria najemcy: osoby, która szuka stabilności mieszkaniowej bez konieczności zaciągania wieloletniego kredytu hipotecznego. To grupa, której potrzeby będą w nadchodzących latach kształtować polski rynek mieszkaniowy" – zakończono.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie PFR Nieruchomości w maju 2026 r. metodą CAWI na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, na próbie ogólnopolskiej N=1087 osób w wieku 18 lat i więcej. Dobór próby miał charakter kwotowy i uwzględniał reprezentację populacji Polaków ze względu na płeć, wiek oraz wielkość miejscowości zamieszkania.

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